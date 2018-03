Istanbul: Angriff auf die Freiheit

Es fing alles damit an als eine Gruppe Studierender eines islamischen Clubs unangemeldet den Sieg von Afrin inklusiveVerteilung von "Türkish Delight" (Türkische Freude) auf dem Campus feierte. Später gab diese an den Tod von fast 50 gestorbenen Soldaten betrauert zu haben, aber die Gruppe hatte ihre Aktion Afrin Delight genannt und eine große Nationalflagge auf dem Tisch ausgebreitet. Daraufhin versuchte eine Gruppe linker Studierender die Verteilung zu stoppen. Sie malte ein Transparent auf dem zu lesen war "Keine türkische Freude über Massaker". Daraufhin kam es zu einer Diskussion, die nach Stunden damit endete dass die feiernde Gruppe den Campus verlassen musste.

Am nächsten Tag versuchten sich Islamist*innen und Nationalist*innen den Zugang zum Campus zu verschaffen. Der Präsident Erdogan sprach davon dass kommunistische Jugendliche, die nicht nationalistisch seien, nicht auf türkischen Universitäten studieren sollten und es begann eine Hetzjagd auf die Demonstrierenden. In den folgenden Tagen kam es zu Durchsuchungen der Studierendenwohnheime bei der auch Unbeteiligte festgenommen wurden und eine Solidaritätsdemonstration wurde brutal niedergeschlagen. Es kam dabei zu weiteren Verhaftungen.

Studierende berichten von Zivilpolizei überall auf dem Campus, sogar in der Bücherei. Die AKP-Regierung hat eine regelrechte Repressionsmaschinerie in Gang gesetzt und auch der Rektor der Universität, der ebenfalls von der Regierung eingesetzt wurde, macht jetzt Stimmung. Derartiges hat sich bereits auf vielen Universitäten in der Türkei abgespielt, jetzt versucht Erdogan sich die letzte Insel zu nehmen. 11 Menschen sind weiterhin in Haft und werden fortlaufend von der Polizei befragt.

Es ist nun wichtig sich mit den Betroffenen solidarisch zu zeigen, denn mittlerweile völlig klar wohin die AKP steuert: Innerlich in eine Diktatur, wobei sie den Flächenbrand den sie im Inneren des Landes entfacht mit Kriegen im Ausland kompensieren möchte. In den eroberten Gebieten müssen Frauen Schleier tragen und es werden türkische Flaggen geschwenkt an den Schulen. Es sieht also so aus, als ob die AKP, mit Nationalismus und Islamismus sowie durch die Unterstützung der MHP, eine neue faschistische und islamistische Weltordnung erzwingen will.