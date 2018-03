Berlin: Zur aktuellen Situation im Nordkiez

Am gestrigen Samstag (24.03.) versuchten sich die Bullen des Abschnitts 51 im Bürger*innen Dialog. Anwohner*innen und Passant*innen wurden mit Fragen zur Lebenssituation und ihrem Sicherheitsgefühl im Bezug auf den Kiez belästigt. Seit einigen Tagen wurden wieder mehr Personen kontrolliert, in gewohnter Art und Weise schikaniert und teilweise mit Platzverweisen überzogen. Zusätzlich kreist seit den Nachmittagsstunden ein Bullen-Helikopter über den Dächern der Rigaer. Das Gefahrengebiet Nordkiez und insbesondere der Teil der Rigaer zwischen Bersarinplatz und Proskauerstraße stehen immer noch im besonderen Fokus des Senats, der Berliner Innenpolitik und nicht zu vergessen der Berliner Bullen. Durch letztere wurde das Verhältnis in den vergangen 3 Jahren auf eine enorm persönliche Ebene gebracht. Damit einhergehend sind sowohl Beleidigungen und Drohungen, die sich nicht nur auf das Gebiet um die Rigaer beschränken. Hierbei sollten auch nochmals die Drohbriefe der Bullen erwähnt werden, die kurz vor Weihnachten 2017 an mehre Locations in Berlin geschickt wurden.

Woher der massive Anstieg bzw. die erhöhte Präsenz in den letzten Tagen und Wochen kommt, ist nicht ersichtlich. Wie sich die Situation weiter entwickelt, wird allerdings auch maßgeblich daran liegen, wie die Bewohner*innen und Freund*innen des Kiezes damit umgehen. Der Frühling steht vor der Tür und damit warmes Wetter und das Leben in den Straßen.