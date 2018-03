fightforafrin einige worte zum kabelbrand bei eschede

unser ziel war es die

bahnstrecke hamburg-hannover zu sabotieren da sich entlang dieser

strecke ein werk der firma rheinmetall befindet in dem sowohl munition

als auch teile für die im krieg gegen afrin verwendeten panzer (leopard

2) gefertigt werden.

unsere aktion richtet sich gegen das unternehmen rheinmetall in unterlüß

das durch seine waffenproduktion durch waffenlieferung und durch die

vergabe von lizenzen zum bau dieser waffen an die türkei direkt den

angriffskrieg auf den kanton afrin in nordsyrien unterstützt. es sind

waffen der firma rheinmetall sowie anderer deutscher firmen wie etwa

kraus-maffai wegmann die diesen völkerrechtswidrigen angriffskrieg erst

ermöglichen. bisher sind mehr als 1000 zivilisten ums leben gekommen und

hunderte kämpfer und kämpferinnen der kurdischen

selbstverteidigungseinheiten ypg und ypj gefallen. fast täglich werden

in afrin kinder durch türkische luftangriffe und artilleriebeschuss

ermordet oder stark verletzt. jeden tag sterben unschuldige menschen

weil die türkische regierung bewusst die bevölkerung in afrin

bombardiert um ihre moral zu schwächen und weil alle anderen staaten

tatenlos dabei zusehen. tagtäglich leisten die

selbstverteidigungseinheiten einen erbitterten widerstand gegen die

angreifenden verbände türkischer soldaten und jihadistischer milizen.

sie leisten widerstand gegen den globalen faschismus der in der türkei

und in form des is derzeit seine widerlichsten blüten treibt.

die türkei unter der regierung von erdogan greift die menschen an die

als einzige seit jahren erfolgreich gegen den is kämpfen und diesen weit

zurückgeschlagen bzw. fast besiegt haben. mit der revolution in rojava

in nordsyrien wird eine gesellschaft aufgebaut die auf basisdemokratie

geschlechterbefreiung und ökologie basiert und in der schon jetzt

menschen verschiedener religionen und volksgruppen friedlich

zusammenleben. in rojava organisieren sich viele frauen in autonomen

strukturen und attackieren so die patriarchal geprägte gesellschaft.

diese starke frauenbewegung und dieser starke frauenbefreiungskampf sind

gründe für den bisherigen erfolg der revolution und als solche

einzigartig. die türkische regierung will all das mit allen mitteln

auslöschen und ist bereit dafür die kurdische geschichte und existenz in

der region auszulöschen.

der derzeitige faschismus in der türkei ist ein ausdruck des global

erstarkenden faschismus. es ist unser aller verantwortung dem alles

entgegen zu setzen wozu wir fähig sind.

wir hoffen dass durch unsere aktion die produktionsabläufe bei

rheinmetall gestört werden. wir hoffen auch dass möglichst viele den

grund für die heutigen verspätungen ihrer züge im ganzen norddeutschen

raum erfahren und verständnis dafür haben dass uns das leben von

menschen wichtiger ist als wartezeiten und ein paar geplatzte termine.

wir jedenfalls werden jubeln wenn wir in den kommenden wochen hören dass

der zug mit dem wir vielleicht gerade fahren wollten aufgrund einer

solchen aktion ausfällt oder verspätung hat denn das bedeutet dass

menschen aufgestanden sind und zeigen: es reicht.

wir möchten uns nocheinmal besonders an das unternehmen rheinmetall und

alle angestellten wenden:

wir fordern die verantwortlichen bei rheinmetall dazu auf alle

waffenlieferungen sowie die vergabe von lizenzen an die türkei und

andere faschistische diktaturen sofort zu beenden oder zurück zu ziehen.

wir fordern alle angestellten des unternehmens auf unverzüglich in einen

gemeinsamen streik zu treten sich krankschreiben zu lassen zu kündigen

oder die produktion zu sabotieren.

sie alle sind verantwortlich für das was sie tun und dafür welche

konsequenzen ihr handeln hat. es gibt keine entschuldigung oder

rechtfertigung dafür etwas zu tun was dazu beiträgt dass unschuldige

menschen angegriffen verstümmelt und ermordet werden.

wir rufen alle die sich mit dem kurdischen befreiungskampf und der

revolution in rojava verbunden fühlen und feministische und

antifaschistische kämpfe führen dazu auf in den kommenden tagen und

wochen alles zu tun um die revolution in nordsyrien zu verteidigen! auch

hier gibt es viele angriffsziele für uns und die bomben auf rojava

prasseln auch auf unsere träume nieder. es gab schon viele aktionen in

den letzten tagen und wir hoffen dass noch mehr menschen mit

entschlossenheit und kreativität aktiv werden.

die menschen in afrin und in ganz rojava sind bereit alles zu riskieren

um den faschismus ein weiteres mal zurück zu schlagen und stattdessen

eine alternative gesellschaft aufzubauen. auch wir sollten dazu bereit

sein viel zu riskieren.

hoch die internationale solidarität!

es lebe der widerstand von afrin!

jin jiyan azadi!

feuer und flamme dem faschismus!

anregungen für mögliche aktionsziele gibt es unter:

fight4afrin.noblogs.org

serkeftin!

