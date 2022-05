Machtpolitik statt Menschenrechte - UNO-Gericht als Drohkulisse Erklärung zu der Rücknahme der Klage Deutschlands gegen Italien in Den Haag

Deutschland hat zum zweiten Mal den IGH angerufen, um seine Interessen

gegen die NS-Opfer durchzusetzen. Dadurch sollen u.a. bereits ergangene

Urteile außer Kraft gesetzt werden. Außerdem fordert Deutschland

Entschädigungszahlungen von Italien. Dieser Schritt ist

rechtsmissbräuchlich, denn der IGH hat keine Kompetenz um über die

Ansprüche von Individuen zu entscheiden. Der IGH ist nur für

zwischen-staatliche Konflikte zuständig. Das erneute Ansinnen

Deutschlands stellt einen Angriff gegen die NS-Opfer, aber auch gegen

die Unabhängigkeit der italienischen Justiz und das Prinzip der

Gewaltenteilung dar.

Das höchste Gericht der Vereinten Nationen hatte vor zehn Jahren nach

einem langen Rechtsstreit geurteilt, dass Deutschland sich auf den

Rechtsgrundsatz der Staatenimmunität stützen dürfe und dass Klagen von

NS-Opfern vor Zivilgerichten unzulässig seien. Der IGH hatte schon

damals seine Kompetenzen überschritten. Daher entschied das Italienische

Verfassungsgericht 2014, dass die Entscheidung aus Den Haag für die

italienischen Gerichte nicht bindend sei. Die Bürgerinnen und Bürger

müssten im Fall von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschheit

die Möglichkeit haben vor Gericht ihr Recht zu suchen. Trotz einer

Vielzahl von Verurteilungen durch italienische Gerichte missachtet

Deutschland diese Entscheidungen. Deutschland erklärt sich für immun und

behauptet, dass Klagen vor Zivilgerichten im Ausland nicht zulässig sein.

Die italienischen Kläger sind nun dazu übergegangen deutsche

Liegenschaften in Italien zwangsversteigern zu lassen. Es handelt sich

um Liegenschaften in Rom, in denen sich die Deutsche Schule, das Goethe

Institut, das Archäologische Institut und das Deutsche Historische

Institut befinden. Am 25. Mail soll ein Vollstreckungsgericht in Rom

entscheiden, ob diese Liegenschaften zwangsversteigert werden.

Deutschland wollte ursprünglich den IGH dazu bringen, durch vorläufige

Maßnahmen die anstehenden Zwangsvollstreckungsmaßnahmen gegen deutsche

Liegenschaften zu stoppen. Doch bevor darüber beim Gericht verhandelt

werden konnte wurde dieser Antrag zurückgenommen. Nach Medienberichten

sei dies deshalb geschehen, weil zum 1. Mai in Italien ein Gesetz in

Kraft getreten sei, dass es Gerichten verbiete, deutsches Staatseigentum

auf italienischem Boden zu konfiszieren. Offenbar hat die deutsche

Regierung mit der italienischen einen schmutzigen Deal zu Lasten der

Opfer durchgesetzt. Im Ergebnis wird dies die Prozesse in Italien nicht

verhindern können, aber so lange verzögern bis die letzten Überlebenden

der NS Verbrechen tot sind. Dies ist das schäbige deutsche Kalkül: Die

biologische Lösung der Entschädigungsfrage.

Mit der Klage in Den Haag beweist Deutschland einmal mehr, dass all die

warmen Worte an Gedenktagen für die Opfer der NS-Verbrechen nur

Heuchelei und schöner Schein sind. Wenn es darauf ankommt, verhält

Deutschland sich wie ein Schurkenstaat und tritt die Rechte der NS-Opfer

mit Füßen. Die meisten Opfer der NS-Verbrechen haben bis heute keine

Entschädigung erhalten.

Seit dem Pariser Reparationsabkommen von 1946 ist die Bundesrepublik zur

Zahlung von Entschädigungen in Höhe vieler hundert Milliarden gegenüber

den einzelnen von Nazi-Deutschland überfallenen Ländern verpflichtet.

Gezahlt wurde so gut wie nichts. Es ist ein Zeichen fehlenden

Verantwortungsbewusstseins und fehlender Moral, wenn 77 Jahre nach Ende

des Zweiten Weltkrieges mit aller juristischen und diplomatischen Wucht

gegen Italien vorgegangen wird, um deren unabhängige, die Menschenrechte

und die Menschenwürde der NS-Opfer wahrende Justiz zu brüskieren. Vor

diesem Hintergrund ist es ein Alarmsignal, wenn gleichzeitig ein

„Sondervermögen“ von 100 Milliarden Euro Verwendung für Deutschlands

Aufrüstung und damit für neue Kriege finden soll. Das Geld ist da – der

Verwendungszweck ist falsch.

Hamburg, den 10. Mai 2022

AK-Distomo

Weitere Informationen:

https://www.nadir.org/nadir/initiativ/ak-distomo/

Mail: ak-distomo@nadir.org