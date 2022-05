[Kolumbien] Die Bolivarischen Grenzkommandos

Die Bolivarischen Grenzkommandos (Comandos Bolivarianos de Frontera – CBF) sind einer der bekanntesten Akteure in der Provinz Putumayo. Diese Gruppe ist das Produkt jener Streitigkeiten, die nach der Auflösung des ehemaligen Südblocks der FARC-EP entstanden, einer der stärksten Guerillastrukturen mit Dominanz im kolumbianischen Süden. Doch zuerst muss man die geopolitischen Zusammenhänge sehen. Hier im Süden gibt es enorme natürliche Ressourcen, die teilweise von transnationalen Konzernen ausgebeutet werden. Besonders das geförderte Erdöl sorgt für Reichtum auf der einen Seite, für Verschmutzung, Gewalt und Ausbeutung auf der anderen Seite.

Das permanente Besprühen von illegalen Pflanzungen wie Koka aus der Luft mit Giften wie Glyphosat zerstört die Umwelt und die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung. Alternativen werden von der Regierung, trotz des vereinbarten Punktes im Friedensabkommen, nicht angeboten. Der Süden ist permanent von der Regierung vernachlässigt, einzig das Militär und ihre verbündeten paramilitärischen Gruppen sind präsent. Die Militärbasis Tres Esquinas ist eine der wichtigsten des Landes und des Amazonas. Die geostrategische Lage an der Grenze zu Ecuador begünstigt illegalen Handel und das Ausbreiten von bewaffneten Akteuren.

Einer der Kommandeure der Bolivarischen Grenzkommandos (CBF) begann die Reportage mit der Erzählung, dass alias „Rodrigo Cadete“, einer der Kommandeure der ersten sogenannten Dissidenten der FARC-EP, anfing, gegen das Friedensabkommen aufzubegehren. Rodrigo Cadete sollte bis zu seinem Tod bei einer Militäroperation im Jahr 2019 im Süden Kolumbiens ehemalige Guerilleros aus dem Südblock wieder zusammenbringen und eine neue Struktur unter der 1. Front von Gentil Duarte aufzubauen. Diejenigen, die sich nicht beteiligen wollten, wurden bedroht.

Diejenigen, die von der Wiederbewaffnung der FARC-EP bedroht waren, waren bereits bewaffnet, um sich zu verteidigen und Territorien über bestimmte Gebiete zurückzuerobern, in denen sie ihr eigenes bewaffnetes Projekt starten konnten. Einer der Gründer der Grenzkommandos erzählte: „Wir sind nicht mit Cadete gegangen, weil wir nicht zum FARC-Regime zurückkehren wollten. Und eine Bedrohung für einen ist eine Warnung für alle.“ Ihm zufolge hatten sie einige „alte eingegrabene Gewehre“ und mit ihnen bewaffneten sie sich, „um in das Gebiet des Flusses San Miguel an der Grenze zu Ecuador einzudringen“, das von bewaffneten Gruppen übernommen worden war. „Es gab nur wenige Waffen, insgesamt 17, darunter Schrotflinten und Pistolen.“

Zuerst waren sie als „La Mafia“ oder „Sinaloa“ bekannt. Dies ist laut einem anderen Gründer der bewaffneten Gruppe darauf zurückzuführen, dass eine Person namens „Sinaloa“ mit ihnen angefangen hat, die mit Oliver Solarte (2011 von der Armee getötet) zusammen war. Einigen Medien zufolge hieß er Pedro Oberman Goyes und wurde 2019 ermordet. Der Kämpfer gab an: „Da wir noch keinen Namen hatten und uns trafen, sagten die Leute: Hier sind die aus Sinaloa, aber es war so wegen dem Spitznamen dieses Mannes.“ Die ersten Mitglieder dieser Gruppe begannen sich im November 2017 zu treffen, über Statuten und ihr bewaffnetes Projekt zu diskutieren. Damals erklärten sie sich zu Bolivarianern.

Sie setzten sich aus ehemaligen Guerilleros des Südblocks der FARC-EP zusammen und beschlossen, „die Struktur politisch zu unterstützen“, wie sie sagten, und übernahmen den Bolivarismus als Ideologie, weil „für uns der Bolivarismus ein erreichbareres Ziel ist. Die Revolution geht weiter, aber auf andere Weise“. Sie übten Selbstkritik am vergangenen Kampf der alten FARC-EP und der Zeit des Friedensabkommens, besonders am Zentralismus und den Oberkommandierenden. „Dieses Regime der Anführer der FARC war ungerecht. Alles war für sie und die Kämpfer mussten sich ihrem oft kriminellen Willen fügen, während ihre Kinder in Europa studierten oder friedlich und geschützt in Bogotá lebten.“

Eine andere Kritik ist an die Strukturen der FARC-EP um die 1. Front gerichtet. Ihrer Meinung nach haben sie den Strukturen um Gentil Duarte und dem Ableger in Putumayo, der Front Carolina Ramírez, den Krieg erklärt, weil sie es als konterrevolutionäres Projekt betrachten. Es geht auch um die Widersprüche zwischen Gentil Duarte und Danilo Alvizú, der vom Südblock kommt. Es ist ein Streit um die politische Art und Weise des Kampfes, wie er auch in anderen Regionen geführt wird. Oftmals sind die Zivilisten die Leidtragenden des Konfliktes.

Seit dem Erscheinen verschiedener Videos und Kommuniqués beschuldigen sich die Gruppen gegenseitig, Paramilitärs zu sein. Sie werden auch beschuldigt, gezielte Morde an ehemaligen Kämpfern und sozialen Aktivisten begangen zu haben. Tatsache ist, dass regionale und nationale Menschenrechtsorganisationen wiederholt die Ermordung und Drohungen gegen Führer und die Bevölkerung im Allgemeinen angeprangert haben. Auf Nachfrage antworteten die Sprecher der Grenzkommandos, dass in diesem neuen Krieg „sich jeder rechtfertigt und es ein Opfer gibt, das die Wahrheit ist.“ Sie schreiben die Massaker der Front Carolina Ramírez zu.

In dieser Neudefinition ihrer Präsenz im Krieg haben die Grenzkommandos ein operatives Verfahren vorgeschlagen, das sich von dem unterscheidet, was sie früher in der FARC-EP erlebten und was die neuen Strukturen der FARC-EP um Gentil Duarte in ihren Handbüchern neu aufleben lassen. Der Ansatz der Grenzkommandos deckt sich mit dem der FARC-EP, Zweites Marquetalia. Dieser Struktur haben sie sich 2021 offiziell angeschlossen und sie haben einen Delegierten in der Struktur, die von Iván Márquez, dem ehemaligen Verhandlungsführer bei den Friedensgesprächen der FARC-EP in Havanna, kommandiert wird. Das Zweite Marquetalia steht im Konflikt zur 1. Front um Gentil Duarte.

Die Selbstkritik an der bisherigen Arbeitsweise der FARC-EP motivierte zu Entscheidungen, die zu neuen Formen der Kriegsführung führten. An erster Stelle „muss der Krieg in Kolumbien heute eine andere Operation haben. Es sollte keinen Terrorismus geben, es sollte keine Rekrutierung geben, die angestammten Afro- und indigenen Autoritäten sollten respektiert werden, Entführungen sollten nicht als Finanzierungswaffe oder als politischer Mechanismus eingesetzt werden“, bekräftigen sie. Dies ist in der Tat ein Ansatz, der zwar hin und wieder von vielen Gruppen geäußert, aber nicht umgesetzt wird.

Ein zweites Merkmal dessen, was sie als neue Vorgehensweise betrachten, ist die Zusammensetzung ihrer Armee. Diese Guerilla hat in ihrem bewaffneten Projekt beschlossen, alle Arten von Kämpfern aufzunehmen, unabhängig von ihrer Herkunft und Geschichte der Waffenkenntnis. Dies hat ihnen den Ruf als Nicht-Guerilla-Gruppe eingebracht: „Wir sind Feinde der Paramilitärs, wir sind keine Feinde des Staates. Als FARC nannten wir das, was wir früher taten, das Streben nach einer Veränderung, und jetzt nennen wir es auf erreichbare Weise den Schutz des Lebens und den Schutz des Territoriums. Viele werden natürlich sagen, dass wir, da wir keine Feinde des Staates sind, Teil des Staates sind, doch das ist nicht der Fall. Was passiert ist, dass wir verstehen, dass dies in Phasen erfolgen muss. Heute sind unsere Feinde Nummer eins die Dissidenten oder die Front Carolina Ramírez“.

Drittens zahlen sie ihren Kämpfern ein Gehalt. Diese Entscheidung hat laut den Sprechern der Gruppe zu Kontroversen in ihrer Vereinbarung mit dem Zweiten Marquetalia geführt, wo sie der Ansicht sind, dass sie nicht bezahlen sollten, um in die Reihen einzutreten. In diesem Zusammenhang haben die Grenzkommandos jedoch erwogen, dass die durch die Sammlung zur Kontrolle des Handels mit Koka generierten Ressourcen unter den Kämpfern und sogar in den Gemeinden verteilt werden sollten. Dies ist auch eine Kritik an der alten FARC-EP, wo alles streng rationiert war und das Geld nur von Wenigen verwaltet wurde. „Hier haben wir beschlossen, dass diese Ressourcen an diejenigen gehen, die kämpfen.“

Aus diesem Grund, argumentiert er, zahlen sie ihren einfachen Kämpfern ein Gehalt von zwei Millionen Pesos (etwa 500 Dollar) im Monat. Für die Kommandeure der Gebiete beträgt das Gehalt etwa fünf Millionen Pesos (1200 Dollar) im Monat. Im früheren Zeiten „kannten wir Fälle von Jungen in der FARC, die an den Fincas ihrer Eltern vorbeigingen und sie nicht einmal begrüßen konnten, weil es den Kommandierenden nicht gefiel. Und wenn doch, konnten sie erschossen werden. Aber hier haben die Jungs heute einen bezahlten Job, heute ist es sehr hart und hier passen wir alle rein.“

Laut ihren Aussagen haben die Bolivarischen Grenzkommandos jetzt mindestens tausend Kämpfer, für die sie Hunderte von Gewehren, Dutzende von Mörsern und Maschinengewehre beschafft haben sowie reichlich Munition. Eine große Gehaltsliste, die zweifellos mit Geldern aus dem Handel mit Koka bezahlt wird. Trotz der globalen Schwierigkeiten der Kokainwirtschaft ist es unbestreitbar, dass ein Teil der nationalen Mikro- und Makroökonomie davon beeinflusst wird. Putumayo ist keine Ausnahme. Der Handel mit Koka generiert für einige ein enormes Einkommen, dass die Bauernfamilien von Putumayo nur in minimalen Anteilen erreicht und in den Taschen von Kaufleuten, Geldwäschern und Politikern verbleibt. Aber für die Bauern ist es eine Lebensgrundlage.

Mit dem Abzug der Einheiten der 48., 32. und 49. Front der ehemaligen FARC-EP wurde die Kontrolle über die Koka-Gebiete auf einige Gruppen mit reinen Zielen der privaten Bereicherung von Drogenhändlern verteilt. Dabei waren auch solche, die schwer bewaffnet in die Zonen gingen, um ihre Preise für das Kilogramm durchzusetzen, was zu Wertschwankungen und enormen Auswirkungen auf die regionale Wirtschaft führte. Darüber hinaus schlossen sich ursprünglich Tausende von Familien dem Programm zur Substitution von illegalen Pflanzen (PNIS) zusammen. Doch die Regierung kam den Pflichten nicht nach.

Bis 2019 war das PNIS-Büro in der Region nicht mehr tätig, obwohl es eine der symbolträchtigsten Regionen des bewaffneten Konflikts und der regionalen Kokainökonomien war. Viele derjenigen, die ihre Koka-Pflanzen vernichtete, erhielten kein Geld. Sie pflanzten also wieder heimlich Koka an. Nun beginnt die Regierung die bewaffneten Gruppen für die Zunahme der Ernte verantwortlich zu machen und sie sind sich der Verstöße nicht bewusst. Jetzt ist die Realität, dass es den Bauern egal ist, ob die Regierung sich daranhält oder nicht. Die Grenzkommandos versuchen nun den Krieg zwischen Drogenhändlern zu vermeiden und ihrerseits die territoriale Kontrolle zu erlangen. Sie verstehen sich als lokale Schutzmacht von lokalen Personen mit politischen Zielen.

„Wir sind eingetreten, um das zu kontrollieren“, sagt einer der Sprecher. In den Gebieten, in denen diese Gruppe die Kontrolle ausübt, liegt der dem Bauern heute angebotene Kaufpreis zwischen zwei- und dreitausend Pesos pro Gramm, während der Verkauf von Basenpaste an Drogenhändler seitens der Kommandos etwa vier erreicht Tausend Pesos. Das Plus dieses Handels ist ihre Finanzierungsquelle und damit können sie den gesamten Militärapparat, den sie besitzen, unterhalten. In Putumayo wird ein Krieg zwischen legalen und illegalen Akteuren geführt, der über die Kontrolle von Drogen und Handelsrouten hinausgeht.

Die bewaffneten Strukturen nach dem Friedensabkommen bringen sich gegenseitig um und der kolumbianische Staat fischt in einem unruhigen Fluss inmitten von Interessen an Bergbau- und Energieprojekten und Bemühungen, die bäuerliche und indigene Organisation zu schwächen und zu spalten. Doch auch die Grenzkommandos sind für Frieden. Doch wie kann er in diesem Mengengelage funktionieren? Es muss ein neues Abkommen geben, in dem sich aber alle Akteure zusammensetzen, wird gesagt. Der Aufbau eines regionalen Friedens kann nicht durch militärische Operationen erfolgen, sondern durch ein Verständnis der Komplexität dieser regionalen Gebiete.