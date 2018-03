Solidarität mit Afrin – Demo in Flensburg

Etwas über 200 Leute versammelten sich am Montag Nachmittag spontan in Flensburg um ihre Solidarität mit der durch die türkisch / islamistische Aggression akut bedrohten Stadt Afrin zu demonstrieren. Der Demonstrationszug ging lautstark einmal durch die Innenstadt und einmal auf der Hauptverkehrsstraße am Hafen entlang.

Aufgerufen hatte das 'Bündnis Solidarität mit Afrin' und kurdische Vereine. Die Organisator*innen werteten die große Zahl der Demonstrant*innen für die Kleinstadt Flensburg als großen Erfolg.

Auf der Demo wurden auch Fahnen der YPG und der YPJ gezeigt, diese waren an diesem Tag erlaubt. Dennoch ereiferte sich die deutsche Polizei am Ende der Demonstration mal wieder als Erfüllungsgehilfen Erdogans und nahmen die Personalien eines Demonstrationsteilnehmers auf – der Vorwurf: er habe bei der antifaschistischen Bündnisdemonstration 'gemeinsam - widerständig - solidarisch' am 3.2.2018 eine angeblich verbotene Öcalan Fahne hochgehalten.

Halt Stand, freies Afrin!