Bündnis „Revolutionärer 1. Mai“: Auswertung unserer 1. Mai Demonstration

Insgesamt bewerten wir unsere Demonstration als einen politischen Erfolg und Schritt nach vorne in Richtung einer dauerhaften Verankerung revolutionärer und klassenkämpferischer Strukturen in dieser Stadt.

An unserer Demonstration, die um 15:00 Uhr am Südplatz begann, beteiligten sich im Gesamtverlauf der Aktion nach unseren Schätzungen über 1.000 Personen. Gemeinsam mit den anderen revolutionären und klassenkämpferischen Aktionen an diesem Tag können wir also davon ausgehen, dass sich etwa ein Personenpotential von gut 2.000 Personen an den verschiedenen Aktionen jenseits der reformistischen DGB-Kundgebung auf dem Marktplatz beteiligt haben.

Nach unserer Einschätzung ist nicht nur unsere Mobilisierungsarbeit für diesen Erfolg verantwortlich, sondern auch die Zuspitzung zahlreicher Widersprüche des kapitalistischen Systems, wobei zuerst der imperialistische Krieg und die darauffolgende massive Aufrüstungswelle in Deutschland und die rasante Teuerung unserer Lebenskosten zu nennen ist.

Dass sich zusätzlich zu den antifaschistischen Aktionen in Zwickau so viele Menschen an klassenkämpferischen Aktionen in Leipzig beteiligt haben zeigt, dass der Kapitalismus mit all seinen Facetten die Arbeiter:innenklasse auf die Straßen treibt und es eine intensivere Suche nach Möglichkeiten gibt, dieses System grundsätzlich in Frage zu stellen.

Auf unserer Demonstration gehörten Parolen wie „Hoch die internationale Solidarität“, „Deutsche Waffen, deutsches Geld morden mit in aller Welt“ und „Ich war, ich bin, ich werde sein: Die Revolution wird die Menschheit befreien!“ zu den am kraftvollsten gerufenen Parolen. Vierzehn verschiedene Organisationen, brachten in kämpferischen Redebeiträgen ihre Positionen auf die Straße und stellten ihre Haltung zu kapitalistischem Krieg, Krise und patriarchaler Unterdrückung zur Diskussion.

Auch wenn wir es als positiv sehen, dass sich an der Vorbereitung unserer Aktion verschiedene Organisationen – vor allem mit sozialistischem Anspruch – aus verschiedenen ideologischen Strömungen beteiligt haben, sind wir uns der Begrenztheit dieser Aktion bewusst. Leider ist es in diesem Jahr nicht gelungen, alle revolutionären Kräfte in dieser Stadt am 1. Mai und in der täglichen Praxis zu bündeln.

Wir rufen alle revolutionären und klassenkämpferischen Kräfte auf, sich in dieser Stadt zum Ziel zu setzen, ideologische Unterschiede in den Hintergrund zu stellen, um gemeinsam und solidarisch eine revolutionäre 1. Mai Demonstration in Leipzig zu etablieren, wie es bereits in verschiedenen anderen Städten in Deutschland der Fall ist.

Wir hoffen ausdrücklich, dass es im nächsten Jahr gelingt, für dieses Ziel auch ein Bündnis aus internationalistischen, kommunistischen und anarchistischen Kräften zu schmieden.

Wir stehen allen zur Diskussion darüber, wie dieses Ziel erreicht werden kann zur Verfügung: 0105leipzig@riseup.net

Solidarische Grüße

Bündnis „Revolutionärer 1. Mai“