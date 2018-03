40 Tage Rache für Efrîn Bilanz

Seit 40 Tagen greift die Besatzerarmee des faschistischen, türkischen Staates die Menschen in Efrîn (Afrin) an. Seit Tag 1 kam es in vielen europäischen Ländern zu radikalen Aktionen gegen die Instituationen des faschistischen, türkischen Staates und seiner UnterstützerInnen. Eine kleine Bilanz der Wut haben wir hier zusammengestellt, dass sie euch motiviere und ansporne noch mehr solcher Aktionen zu begehen ;)

21.01.

Gleich in der ersten Nacht nach dem Beginn des türkischen Besatzungsversuchs führte ein Rachekommando eine Aktion gegen die, der faschistischen Partei der nationalistischen Bewegung MHP zugehörige Sultan Alparslan Moschee, in Kassel durch. An der Wand wurde der Schriftzug "Efrîn" hinterlassen, sowie das Gebäude großflächig mit Farbbomben verschmutz. Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Ein kurzes Bekennerschreiben erschien auf Rojaciwan.eu

Presse: https://www.welt.de/regionales/hessen/article172723481/Nach-tuerkischen-Angriff-Moschee-in-Kassel-beschmiert.html

Polizei: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/3846347

In der Nacht auf den 22.01. gibt es in Leipzig eine Aktion mit Steinen, schwarzer Farbe und Bitumen gegen ein DITIB Zentrum. Die nächtlichen BesucherInnen hinterlassen die Schriftzüge YPG, YPJ, PKK sowie FCK FASCISTS an der Fassade. Im Bekennerschreiben heißt es unter anderem: "Angesichts der Einbindung von DITIB in den türkischen Staatsapparat und des Auspionierens politischer Gegner in Deutschland sehen wir den Verein als Vertreter der türkischen Regierung und somit als legitimes Angriffsziel an. Wir betrachten alle Feinde der Revolution in Rojava als die unseren und senden den Menschen vor Ort unsere kämpferischen Grüße.

Tod dem türkischen Faschismus und seinen Handlangern in der BRD!

Solidarität mit der Verteidigung von Efrîn."

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7492#more-7492

Presse: https://www.mdr.de/sachsen/leipzig/angriff-tuerkische-moschee-leipzig-100.html





22.01.

Ebenfalls in der Nacht auf den 22.01. führte das Rachekommando "Şehid Delal Amed" (Guerillakommandantin, 2017 durch türkisches Bombardement ums Leben gekommen) eine Aktion gegen das DITIB Zentrum in Minden mit Steinen und Farbflaschen durch. An der Vorderseite des Gebäudes wurde die Parole "Afrin için intikam; Serî Hilde!" auf Deutsch "Rache für Efrîn! Steh auf!" hinterlassen. Die Fensterfront an der Vorderseite sowie der Eingangsbereich wurden weitgehend zerstört und großflächig mit Farbe verschmiert. Das Kommando ruft in einem auf verschiedenen Plattformen veröffentlichten Bekennerschreiben zur Bildung weiterer Rachekommandos auf und begründet den Anschlag wie folgt: "Als am Samstag den 20.01. der verbrecherische Angriff der türkischen Besatzungsarmee auf den Kanton Efrîn und damit ganz Rojava begonnen hat, wurde in allen religiösen Einrichtungen die der türkischen Religionsbehörde Diyanet unterstellt sind, darunter auch DITIB, für den Sieg der türkischen Armee gebetet. In den sozialen Medien wurde zum Jihad gegen die „Ungläubigen“, die „Terroristen der PKK“ aufgerufen. DITIB sind die direkten Vertreter des AKP-Regimes in Deutschland und damit unser Angriffsziel. Aus den Moscheevereinen operiert der türkische Geheimdienst MIT, der auch hier in Europa Oppositionelle und kurdische sowie türkische RevolutionärInnen ermorden lässt, während die europäischen Staaten nur zusehen." Auch wird der "deutsche Imperialismus" als "aktive Kriegspartei" benannt und dazu aufgerufen die deutschen Komplizen des AKP-Faschismus nicht unangetastet zu lassen.

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7482

Presse: http://www.mt.de/lokales/minden/22038436_Tuerkischer-Verein-an-der-Kaiserstrasse-beschmiert.html

https://www.tag24.de/nachrichten/minden-ditib-sitz-moschee-attackiert-anschlag-farbe-fenster-eingeschlagen-polizei-bielefeld-politik-tuerkei-syrien-429053



In der Nacht auf den 22.01. wurde das türkische Generalkonsulat in Salzburg angegriffen. Durch die Aktion wurden einige Türen und Kameras beschädigt.

Presse: https://kurier.at/chronik/oesterreich/tuerkisches-generalkonsulat-in-salzburg-angegriffen/307.724.446



23.01.

In der Nacht auf den 23.01. wurde in Heilbronn das Auto eines türkischen Faschisten angezündet. Ein Rachekommando bekannte sich zur Tat auf Rojaciwan und Indymedia und stellte die Aktion in Zusammenhang zu den anhaltenden Angriffen auf Efrîn.

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7577





24.01

In Paris wurde das Auto eines MIT-Agenten abgefackelt. Eine Gruppe revolutionärer Jugendlicher bekannte sich zur Tat und schwor Rache für Efrîn.

In Rotterdamm wurde ein Verein türkischer Faschisten angegriffen. Scheiben gingen zu Bruch und Parolen wurden an der Hauswand hinterlassen.





25.01.

Des nachst wurde das DITIB Zentrum in Stadte/Bützfleht zum Ziel einer Aktion. Laut Presseberichten wurden insgesamt acht Scheiben eingeworfen und die Fassade großflächig mit Farbe beschmutzt. Außerdem wurden die Wörter "Intikam" (Rache) und "Efrîn" hinterlassen.

Presse: https://www.welt.de/print/welt_kompakt/hamburg/article172870314/Uebergriff-auf-Ditib-Moschee-in-Stade.html

https://www.kreiszeitung.de/lokales/niedersachsen/uebergriff-tuerkische-moschee-stade-9557766.html

Bilder: https://www.facebook.com/turkoshamburg/photos/pcb.767601736780290/767600910113706/?type=3



In der Nacht auf den 25.01. wurde erstmals ein Büro der SPD zum Ziel einer Aktion. In Leipzig wurde das Büro das SPD-Abgeordneten Holger Mann von nächtlichen BesucherInnen bearbeitet. Laut Presseberichten wurden die Scheiben des Büros mit Feuerlöschern eingeworfen. In einem veröffentlichten Bekennerschreiben wird die deutsch-türkische Zusammenarbeit im Kampf gegen die Befreiungsbewegung aufgegriffen und die AktivistInnen rufen Gleichgesinnte auf ebenfalls zur Tat zu schreiten: "Wir kommen zu dem Schluss: Der Krieg gegen KurdInnen wird maßgeblich durch den deutschen Staat unterstützt. So lange deutsche Waffen unseren revolutionären FreundInnen in Rojava den Tod bringen, werden in deutschen Städten Scheiben bersten – und weiteres wird folgen. Wir rufen alle GenossInnen dazu auf, es uns gleichzutun."

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7489

Presse: http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/SPD-Buero-im-Leipziger-Norden-angegriffen-Scheiben-beschaedigt

https://www.focus.de/regional/leipzig/extremismus-buergerbuero-von-spd-politikerin-kolbe-in-leipzig-attackiert_id_8358839.html

https://www.mdr.de/nachrichten/politik/regional/anschlag-auf-leipziger-spd-buero-100.html

In der französischen Stadt Marseille griffen einige revolutionäre Jugendliche am helllichten Tag das türkische Konsulat an. Das Gebäude wurde sowohl mit Steinen beworfen als auch mit Feuerwerksbatterien angegriffen. Auch flogen Böller auf die das Gebäude bewachenden Bullen. Die Polizei musste sich unter massivem Beschuss zurückziehen und antwortete wenig später mit Verstärkung und Tränengas.



26.01.

In der Nacht auf den 26.01. werden in Offenbach zwei Scheiben eines MHP Vereins eingeworfen sowie die Schriftzüge "Efrîn" und "PKK" hinterlassen.

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7508#more-7508

In Frankfurt am Main wird das Eingangstor eines DITIB Zentrums mit den Schriftzügen "Efrîn" "PKK" und "INTIKAM" türkisch für Rache, beschrieben.

Das Haus in dem ein bekannter türkischer Faschist in Stuttgart wohnt wurde mit Parolen besprüht. Unter anderem mit „Intikam“ (Rache).

Am Morgen des 26.01. hat sich ein Kommando das Büro des Hamburger SPD-Bürgerschaftsmitglied Michael Weinrich zum Ziel genommen. Die Scheibe des Büros wurde zerstört sowie die gesamte Vorderseite durch Farbe in Mitleidenschaft gezogen. Auf im Internet veröffentlichten Bildern ist erkennbar, dass auch der Innenraum und Einrichtungsgegenstände massiv verschmutz wurden. Wie Presseberichten zu entnehmen ist, wurde zur Tatdurchführung ein Feuerlöscher mit Rostschutzlack verwendet. Laut Presse handelt es sich um einen Schaden in fünfstelliger Höhe und das Büro sei für drei bis vier Wochen unbenutzbar. Im Internet bekannte sich das Kommando Tamara Bunke zur Aktion und erklärte: "die spd ist als teil der deutschen regierung direkte unterstützerin des türkischen faschismus und des angriffskrieges gegen die demokratische selbstverwaltung in afrin/rojava wir haben mit unserer aktion rache an den verbrechen der spd genommen

wir werden diesen krieg niemals akzeptieren genau wie wir niemals die neoliberale agenda der spd die knechtung der südeuropäischen länder und ihren verrat an der lohnabhängigen klasse in deutschland vergessen werden. ey möchtegernkanzler schulz panzer-siggi und befristungs-andrea: ihr kippt wasser auf die mühlen der faschistischen brut!" und in guter Tradition "der hauptfeind steht im eigenen land".

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7500

Presse: https://www.mopo.de/hamburg/polizei/farbanschlag-in-wilhelmsburg-pkk-unterstuetzer-zerstoeren-buero-von-spd-mann-weinreich-29566782

https://www.facebook.com/michael.weinreich1/posts/10214627689581537

https://www.focus.de/regional/hamburg/hamburg-farbanschlag-in-wilhelmsburg-unbekannte-attackieren-buero-von-spd-mann-weinreich_id_8372020.html



27.01.

In der holländischen Stadt Den Haag wurde ein Türkisch-Aserbaidschanischer Verein Ziel einer Aktion. Der Verein träumt von der Einheit aller sog. Turkvölker unter dem Dach eines Großtürkischen Reiches. Der Verein steht der sog. "Turan" Bewegung und damit der faschistischen MHP nahe. Durch den Angriff wurde die Fensterfront schwer beschädigt.

Presse (Bilder und Video): https://www.omroepwest.nl/nieuws/3578218/Bewakingsbeelden-tonen-vandalen-bij-Turks-Azerbeidzjaanse-vereniging



Wieder in Leipzig wurde am 27.01. in "aller Herrgottsfrühe" erneut ein SPD Büro zum Ziel militantem Protestes. Mit Hammerschlägen wurden die Scheiben des Gebäudes bearbeitet. Die Gruppe erklärt online: "Geliefert wurden diese Panzer im Rahmen umfangreicher Waffendeals unter der Schirmherrschaft des von der SPD geführten Außenministeriums. Deswegen schlugen wir am 27.1. in aller Herrgottsfrühe mit „SPD“ beschriftete Scheiben eines Hauses auf der Karl-Heine-Straße mit Hämmern ein, um unserem Hass Ausdruck zu verleihen. Es war ein Genuss die Scheiben unter der Wucht der Hammerschläge zerbersten zu sehen. Unser Gemüt gekühlt hat die Tat wenig und so bleibt die SPD auch weiterhin Ziel unserer feindseligen Gedanken und Taten."

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7516

Presse: http://www.lvz.de/Leipzig/Polizeiticker/Polizeiticker-Leipzig/Hammer-Anschlag-auf-Gruene-Villa-in-Leipzig-Taeter-wollten-SPD-treffen





29.01.

In der Nacht auf den 29.01. wurde das Leipziger Polizeirevier West angegriffen. Die Aktion stellte eine Reaktion auf die harte Repression der Bullen gegen die Solidaritätsdemonstration für Efrîn in Köln am 27.01. dar. Die Fassade des Gebäudes wurde mit Bitumen verschmutzt. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung heißt es: "Die Besatzungsversuche der Türkei und die Angriffe auf Rojava, insbesondere auf Efrîn, halten weiter an. In Solidarität mit den EinwohnerInnen von Efrîn, die sich nun dieser Angriffe erwehren müssen fand letzten Samstag eine kämpferische Großdemo in Köln statt.

Bereits zu Beginn schikanierten die Bullen die Demonstration und verzögerten den Start. Im Laufe der Demo kam es dann zu mehreren Angriffen durch die Bullen. Unter dem Vorwand, es seien verbotene Plakate gezeigt worden, lösten unsere Feinde die Demonstration auf und besetzten den Platz der Abschlusskundgebung.

Es überrascht uns nicht, dass die Interessen des türkischen Staates bereitwillig durch deutsche Behörden umgesetzt werden. Wir können es unter anderem seit Jahren an den zahlreichen Verfahren deutscher Gerichte gegen kurdische GenossInnen beobachten. Die Bullen verdienen sich unsere Feindschaft immer wieder neu – würdigen wir ihre Anstrengungen!" Auch wurde Bezug auf die "Serî Hilde!" Kampagne der revolutionären Jugendbewegung Kurdistans "Komalên Ciwan und Komalên Jinên Ciwan" genommen.

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7519#more-7519

In der selben Nacht wurde auch ein SPD Büro in Stuttgart sowie das türkische Generalkonsulat mit Farbbeuteln bedacht. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung geben die AktivistInnen bekannt: "Die deutschen imperialistischen Interventionen weltweit werden wir aktuell zwar nicht direkt verhindern können. Es ist aber unsere Aufgabe dort unseren Widerstand auf die Straßen und in die Betriebe zu tragen, wo wir leben. Wir können zumindest an einigen Punkten dem herrschenden System kleine Stiche zufügen und uns auf die Seite unserer kämpfenden GenossInnen weltweit stellen!"

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7522#more-7522

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7495#more-7495



Auch in der Schweiz wurden eine revolutionäre Gruppe in der Nacht auf den 29.01. für die Verteidigung Efrîns aktiv. So wurde in Zürich ein Brandsatz unter einen Wagen des türkischen Konsulats gelegt. Die AktivistInnen erklärten im Internet dass, "so wie wir für Kobanê auf die Straße gegangen sind, so müssen wir heute auf die Straße gehen. Es ist an uns, unsere Verantwortung wahrzunehmen und Rojava zu verteidigen. Denn Rojava ist auch unser Projekt, Rojava ist auch unser Hoffnung. Wenn die Türkei mit ihren Islamisten Rojava angreift, dann greifen sie damit auch uns an. Wehren wir uns! Verteidigen wir Rojava!"

Quelle: https://de.indymedia.org/node/17507

In Stockholm wurde ein Zentrum der AKP-Lobbyorganisation UETD Ziel einer revolutionären Aktion. Eindeutige Graffitis (YPG, PKK, Efrîn) weisen die Aktion als eine Reaktion auf den türkischen Angriffskrieg aus.

30.01.

In der Nacht vom 30.01 auf den 01.02 gab es eine Aktion gegen die CDU Zentrale in Stuttgart. Die Aufschrift Rojava verteidigen! – Deutsche Panzer raus aus Afrin!, wurde an die Scheiben der Zentrale gesprüht um damit auf die Rolle der Bundesregierung aufmerksam zu machen und zur Solidarität mit den fortschrittlichen Kämpferinnen und Kämpfern in Efrîn aufzurufen.

Quelle: https://de.indymedia.org/node/17684



02.02.

In de Nacht auf den 02. Februar wurde in Leipzig eine weitere Aktion in Solidarität mit dem Widerstand in Efrîn durchgeführt. Diesmal traf es die Regierungspartei CDU die ebenso wie die SPD gleichsam mitschuldig an den Massakern des türkischen Faschismus ist. Das Büro des sächsischen Justizminister Sebastian Gemkow wurde großflächig mit schwarzer Farbe beschmutzt. Bewundernd ist zu bemerken, dass die Fenster im zweiten Stockwerk mit Farbe zielgenau getroffen wurden. Die Gruppe erklärt zur Motivation der Tat: "Wir können unsere Füße nicht stillhalten wenn wir wissen, dass gleichzeitig unsere GenossInnen in Efrin ihr Leben und die erkämpften gesellschaftlichen Fortschritte gegen die Angriffe des türkischen Staates und seiner Schergen verteidigen müssen." und "Über die verachtenswerten Kooperationen von Deutschland und seinen Regierungen mit dem türkischen Staat wurde anderswo schon genug geschrieben. Wir begrüßen die vielen Anschläge zu diesem Thema in letzter Zeit und freuen uns auf weitere Angriffe gegen die Feinde der Freiheit."

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7536#more-7536

Presse: http://www.dnn.de/Region/Polizeiticker/Wahlkreisbuero-von-Justizminister-Gemkow-in-Leipzig-beschaedigt

Ein besonderes Beispiel der Solidarität kommt am 02. Februar von den GenossInnen aus Athen. Zwar ist diese Darstellung bisher rein auf das deutschsprachige Gebiet Europas beschränkt, doch möchten wir diese Aktion speziell für ihren Vorbildcharakter hervorheben. Das Hauptquartier des türkischen Staatsunternehmens "Istikbal" wurde mit einer Brandbombe entflammt sowie ein vor dem Gebäude befindlicher 7,5t-Truck abgefackelt. In einem Bekennerschreiben erschienen auf athens.indymedia erklären die GenossInnen:"Es ist Zeit anzugreifen und Solidarität zu zeigen, mit der sozialen Revolution, der Idee der Freiheit, der Verteidigung einer revolutionären Perspektive im Mittleren Osten und Europa und mit allen GenossInnen, die in Efrîn kämpfen, von denen viele weit von Zuhause sind, die Widerstand leisten und kämpfen um eine neue Gesellschaft zu bauen entgegen aller Formen des Faschismus. Lasst uns ihnen eine klare Botschaft senden, lasst und den türkischen faschistischen Staat und alle Staaten die Erdogan im Mittleren Osten, Europa und dem Rest der Welt unterstützen, bekämpfen und zerbrechen!"

Quelle: https://insurrectionnewsworldwide.com/2018/02/11/athens-greece-incendiary-attack-against-turkish-state-owned-company-istikbal-in-solidarity-with-the-defenders-of-afrin/



06.02.

In Frankfurt zünden "Autonome Gruppen" ein Fahrzeug der bundesdeutschen Firma "Thyssen Krupp" an. In einer Erklärung heißt es: "ThyssenKrupp ist einer der größten deutschen Waffenexporteure. Das an sich wäre bereits Grund genug. Doch speziell was die Türkei/Syrienpolitik angeht ist die Haltung der deutschen Bundesregierung mehr als verlogen: Es wird unter dem Druck der öffentlichen Mobilisierung verkündet das die deutschen Leopard Panzer nicht nachgerüstet werden sollen, doch ist dies doch nur ein kleiner Aufschub bis dann die neue Regierung steht und sich der bitteren Tatsache stellen müsste – Sie liefert Waffen. Sie liefert Waffen an ein Regime, und dieses führt nun mit diesen Waffen einen Angriffskrieg."

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7561

09.02.

In der Nacht zum 09.02 gab es eine Aktion linker AktivistInnen gegen das Büro der SPD Landtagsabgeordneten Anna Köbberling in Koblenz. An der Scheibe hinterließen sie rote, gelbe und grüne Farbe und die Schriftzüge "YPG/YPJ" und "Danke für die Panzer". In einer schriftlichen Erklärung heißt es zu der Aktion unter anderem: "Die SPD zeigte sich in Form des nun abdankenden Sigmar Gabriel untertänig, lud den türkischen Außenminister kurz vor der Operation "Olivenzweig", wie Erdogans Feldzug spöttisch genannt wurde, auf einen Tee nach Deutschland ein. Dabei wurden auch Aufrüstungen der deutschen Leopard 2 Panzer beschlossen, die derzeit unsere GenossInnen ermorden."



15.02.

Zum Jahrestag des internationalen Komplotts gegen Rêber APO wurden in Wiesbaden mehrere Vereine türkischer Faschisten mit Parolen versehen. Unter anderem „Efrîn“, „PKK“ und „APO“ wurde geschrieben. In einer schriftlichen Erklärung zu der Aktion heißt es: "Weder in Efrîn, noch in Kurdistan, noch in Europa werden wir dem faschistischen, türkischen Staat und seinen Unterstützern ein ruhigen Ort gewähren. Egal wo sie sind, sollen sie sich vor der kurdischen Jugend fürchten. Gegen ihre Vereine oder die Orte an den sie arbeiten, werden wir immer wieder Aktionen durchführen. Für jedes Kind, für jede Frau, jede Menschen, sogar jedes Lebewesen, dass sie auf unserer Erde töten, werden wir sie zur Rechenschaft ziehen.



16.02.

Kurz vor dem Beginn der NATO Kriegskonferenz in München wurde das Haus des NATO Kaders Roland Idler in Backnang mit Farbe markiert, dabei entstand ein Sachschaden zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Roland Idler ist Mitglied der sog. Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Im Bekennerschreiben heißt es: "Die Deutsche Atlantischen Gesellschaft ist zudem Partner der Nato-Sicherheitskonferenz in München. Politiker, Rüstungsfirmen, Kriegsminister, Lobbyisten, IT-Unternehmen, Militärs und weitere wollen dort ganz unter sich abgeschottet in einem Hotel über Aufrüstung, Militarisierung und Handelsbeziehungen sprechen. Dass es bei der Sicherheitskonferenz eben nicht um Sicherheit, sondern nur um Profite geht zeigt sich an den Teilnehmern der Konferenz. Neben Vertretern der USA, Saudi-Arabiens und Katars ist auch die Türkei anwesend. Mit dem türkischen Ministerpräsident Yildirim sitzt dort ein Vertreter des Landes, das zur Zeit einen völkerrechtswidrigen Krieg gegen Efrîn in Nordsyrien führt." und weiter "Wir solidarisieren uns mit dem dortigen Versuch eine befreite Gesellschaft aufzubauen und positionieren uns klar gegen alle imperialistischen Kriegstreiber wie die NATO und ihre Unterstützer. Darum beteiligt euch an den Protest gegen die Sicherheitskonferenz in München. Gegen die NATO-Sicherheitskonferenz! Für eine befreite Gesellschaft – Für Efrîn! Hoch die internationale Solidarität!"

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7558

Presse: https://www.stuttgarter-nachrichten.de/inhalt.backnang-politisch-motivierte-farbattacke.8f8aef8e-ba11-4288-95d3-4eb20c7cdb12.html



17.02.

In der Nacht auf den 17.02. wurde die Landesgeschäftsstelle der CDU in Hannover großflächig mit pinker Farbe umgestaltet. Die AktivistInnen hinterließen außerdem die Parole: "Rache für Efrîn".

Quelle: https://chronik.blackblogs.org/?p=7545





18.02.

Erneut wurde die SPD zum Ziel der Wut und der Rache. Diesmal schlug das Kommando Berfîn Zîlan in Dresden zu. Die Scheiben eines SPD Büros wurden mit Hammerschlägen bearbeitet. In der auf Indymedia veröffentlichten Erklärung heißt es: "Wir werden nicht unkommentiert hinnehmen, dass die Revolution von Rojava mit der Unterstützung der SPD angegriffen wird. Aus diesem Grund haben wir in der vergangenen Nacht die Scheiben des SPD Büros im Szeneviertel Neustadt mit einem Hammer eingeschlagen. Wer mit FaschistInnen zusammenarbeitet, in Deutschland den Familiennachzug verhindert und im Dresdner Stadtrat gegen Menschen welche betteln müssen hetzt, der hat eh nichts anderes als unseren Hass verdient!"





19.02.

In der Nacht auf den 19.02. verübte das Rachekommando Kendal Breizh (Bei der Verteidigung Efrîns unsterblich gewordener Internationalist aus Frankreich) einen Brandanschlag auf ein Fahrzeug der faschistischen DITIB in Berlin. Der Transporter brannte nahezu vollständig aus. In einem auf Indymedia veröffentlichten Bekennerschreiben erklärt das Kommando: In diesem Moment kämpfen das faschistische Regime der Türkei und die parlamentarische „Demokratie“ der Bundesrepublik Deutschland, Hand in Hand als NATO-Partner, gegen die soziale Revolution in den kurdischen Gebieten und weiteren Territorien Syriens. Deshalb muss diese Revolution den Krieg zurück in die deutschen Städte tragen. Hier rekrutiert DITIB auch unter Jugendlichen, um sie von einem Leben in Freiheit abzuhalten. Sie sollen eher Diener Erdogans oder Sklaven des Kapitalismus werden als sich zu erheben. Wir werden unsere Aktionen gegen die Feinde des Befreiungskampfes in Kurdistan und der Revolution im Mittleren Osten weiter fortführen.

Tod dem Faschismus! Sieg der sozialen Revolution in Kurdistan! Die Verteidigung von Efrîn beginnt schon in den Straßen Europas!

Quelle: https://de.indymedia.org/node/18318

Presse: http://www.maz-online.de/Nachrichten/Berlin/DITIB-Fahrzeug-in-Berlin-ausgebrannt



21.02.

In Bremen wurde ein Brandanschlag auf das Gelände der Rüstungsfirma OHB verübt. Laut Presseberichten versuchten die AktivistInnen Container auf dem Gelände in Brand zusetzen wodurch ein kleiner Brand entstanden ist. In einem Bekennerschreiben das im Internet veröffentlicht und an die lokale Presse versandt wurde, erklären die AktivistInnen wie folgt: "Wir erklären uns solidarisch mit dem revolutionären Projekt Rojava in Kurdistan und dessen Verteidigung. Mit unserer Aktion stellen wir uns gegen den türkischen Angriffskrieg in Efrîn. Wir rufen auf zur Sabotage der deutschen Rüstungsindustrie!"

Quelle: https://de.indymedia.org/node/18193

Presse: https://www.kreiszeitung.de/lokales/bremen/feuer-firmengelaende-bremen-horn-lehe-politisch-motivierte-brandstiftung-9632875.html?cmp=defrss

In der selben Nacht verübte eine Gruppe in Darmstadt eine symbolische Farbbombenaktion auf ein Gebäude der SPD. Die Fassade des Gebäudes bekam einige dicke Farbkleckse in Rot-Gelb-Grün ab. Der Schaden soll sich nach ersten Schätzungen auf rund 2000Euro belaufen. In Internet erklären die AktivistInnen: "Durch das Schweigen der SPD und ihres Außenministers Gabriel und die Anbiederung an die Entwicklung des Faschismus in der Türkei legitimiert sie indirekt Erdogans Kurs. Durch immense Waffenlieferung an die Türkei hat sie sich aber auch ganz aktiv mit schuldig gemacht an jedem Opfer des türkischen Angriffskriegs. Diese Aktion richtet sich gegen die UnterstützerInnen des türkischen Faschismus in der BRD und ist ein Aufruf: Bildet Banden, macht sie platt!"

Quelle: https://de.indymedia.org/node/18235

Presse: https://www.fnweb.de/newsticker/newsticker-dpa_ticker,-darmstadt-attacke-gegen-spd-geschaeftsstelle-_tickerid,89514.html



24.02.

In der Nacht zum 24.02. führten revolutionäre Jugendliche des Rachekommando Şehid Avesta Xabûr in Heilbronn eine Aktion gegen ein faschistisches Cafe durch. Mit Steinen wurden die Fensterscheiben der Vorderseite zerstört. Auf Rojaciwan bekannten sich die Jugendlichen zur Tat und erklärten, dass ihre Aktion als Rache für die Massaker des türkischen Staates zu verstehen sei. Auch veröffentlichten sie einen kurzen Videoclip der Tatdurchführung.

Video: http://rojaciwan.eu/heilbronn-steine-gegen-cafe-tuerkischer-faschisten/?lang=de



27.02.

Am Morgen des 27.02. führten die Mitglieder des Kommandos Sema Orkês mit Farbbomben eine Aktion gegen die türkische Botschaft in Berlin durch. Während der Aktion zündeten sie sowohl bengalische Feuer als auch Nebeltöpfe und markierten die türkische Botschaft in Berlin mit den Farben der Hoffnung rot-gelb-grün. Zu der Aktion schreiben die AktivistInnen im Internet: "Unsere Motive sind Klar und Eindeutig: Kampf dem Faschismus, Kampf dem Patriarchat und Kampf dem Krieg gegen die Freiheit. Wir schicken hiermit solidarische Grüße an die kämpfenden FreundInnen in Rojava, Afrin und ganz Kurdistan. Resignation, Apathie und Tatenlosigkeit gleicht einer Mittäterschaft an den faschistischen Säuberungsaktionen durch das türkische Regime. Wir sind jetzt an der Reihe, durch praktische Interventionen diese Tatenlosigkeit zu durchbrechen und eine militante Offensive gegen die Profiteure, Handlanger und deren politischen Institutionen zu vollziehen. Das Kommando „Sema Orkês“ dankt den tapferen GenossInnen der letzten Wochen aus verschiedenen Städten, küsst deren Hände und grüßt mit den Worten: Der Kampf ist noch nicht vorbei! Bijî PKK, PYD, YPG!"

Quelle: https://de.indymedia.org/node/18381

Presse: https://www.neues-deutschland.de/artikel/1080808.tuerkisch-kurdischer-konflikt-botschaft-der-tuerkei-mit-farbbeuteln-beworfen.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/berlin-unbekannte-greifen-botschaft-der-tuerkei-mit-farbbeuteln-an-a-1195635.html



Fortsetzung folgt...

