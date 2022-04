3 Podcasts von "Wie viele sind hinter Gittern"- Ausgabe April 2022

Zu den Podcasts:

- Das § 129-Verfahren gegen 4 Antifaschist:innen in Dresden

Seit September letzten Jahres sind in Dresden vier Menschen angeklagt, als Teil einer größeren sogenannten kriminellen Vereinigung mehrere Angriffe auf Faschisten verübt zu haben. Eine von ihnen, Lina, befindet sich seit November 2020 im Knast. Verhandelt wird vor dem Staatsschutzsenat am Oberlandesgericht unter der Leitung des Richters Schlüter-Staats. Am Verurteilungswillen des Gerichtes und der engen Zusammenarbeit mit der Generalbundesanwaltschaft (GBA) konnten bei den bisher 39 Verhandlungstagen wenig Zweifel aufkommen.

Telefon-Gespräch mit dem Ermittlungsauschuß (EA) Dresden

https://www.freie-radios.net/114971.

-Hausdurchsuchungen gegen Antifachist:innen in Braunschweig und Hannover , u.a. im soziokulturellen Zentrum Nexus

Donnerstag, 17. Februar 2022, morgens: Hausdurchsuchungen in Braunschweig und Hannover gegen antifaschistische Strukturen, insgesamt waren 14 Gebäude betroffen, darunter das linke Zentrum „Nexus“.

Mit einer Vertreterin vom Projekt „Nexus“ sprechen wir über die Hintergründe der Durchsuchungen.

https://www.freie-radios.net/114972

- Zum Krieg von NATO und Russland

Am 24.Februar 2022 haben russische Truppen die Grenze zur Ukraine überschritten. Damit ist der seit 2014 währende Konflikt in der Ukraine und die seit über 30 Jahren fortschreitende NATO-Osterweiterung in eine derart eskalative Phase eingetreten, dass ein Weltkrieg nicht mehr unwahrscheinlich scheint.

Wir wollen im Telefon-Gespräch von der Gruppe Prolos aus Nürnberg wissen:

Ist Russland der einzige Aggressor?

Die BRD hat sich in diesem Konflikt klar für die Nato positioniert?

Was für Auswirkungen hat das für die Bevölkerung?

Wie schätzt ihr die aktuelle Kriegspropaganda ein?

Was sind dabei die Aufgaben für die (radikale) Linken?

https://www.freie-radios.net/114975

Der nächste Sendung von "Wie viele sind hinter Gittern":

Dienstag, den 3.Mai von 19-20 Uhr

Zu empfangen nur per Livestream über: www.radioflora.d