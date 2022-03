H: Plakat gegen den Krieg in der Ukraine

Weil es nötig ist, sich über Positoinen zum Krieg auszutauschen veröffentlichen wir hier den Text eines Plakats, dass in Hannover aufgetaucht ist. Das einfache Plakat zum Runterladen findet ihr unten.

Plakattext:

Gegen den russischen Angriffskrieg!

Der Angriff der russischen Armee auf die Ukraine ist nicht zu rechtfertigen. Er ist ein

Verbrechen und eine Folge der autokratischen Herrschaft, die sich in den letzten 20 Jahren in

Russland entwickelt hat. Diese Herrschaft kann nur von denen beendet werden, die in der

Russischen Föderation leben. Wir fordern dazu auf, diejenigen zu unterstützen, die das

totalitäre System stürzen wollen! Der Zar muss vom Thron gestürzt werden!

Gegen den ukrainischen Nationalismus!

Wer angegriffen wird, hat das legitime Recht, sich zu verteidigen. Aber wir stehen nicht auf

der Seite des Staates Ukraine – wir stehen auf der Seite der Menschen, die dort um ihr Leben

fürchten. Auch der ukrainische Staat zwingt Männer im Namen von Ruhm und Ehre zum

Kampf. Das lehnen wir ab. Niemand darf zum Kampf für einen Staat gezwungen werden!

Gegen die NATO!

Die NATO hat mit ihrer Einkreisungspolitik gegenüber Russland ihren Teil zur Eskalation

der Lage beigetragen. Sie hätte auch klar sagen können, dass sie die Ukraine nicht

aufnehmen wird. Vielleicht haben die USA auch ein strategisches Interesse an dem Krieg,

weil die Russische Föderation so wirtschaftlich destabilisiert werden kann. NATO-Staaten

haben in den letzten Jahrzehnten immer wieder andere Länder angegriffen und zum Teil in

verheerendem Zustand zurückgelassen, wie den Irak oder Libyen. Die NATO ist Teil des

Problems, nicht Teil der Lösung. NATO auflösen!

Für Desertion!

Wir rufen dazu auf, Deserteure aller Armeen zu unterstützen! Dem Militär und der

Militarisierung in den Rücken fallen!

Für Frieden!

Frieden fällt nicht vom Himmel.Nur eine anti-militaristische, anti-patriarchale, anti-

kapitalistische und anti-rassistische Politik kann friedliche, solidarische gesellschaftliche

Zustände herbeiführen, in der die Würde des einzelnen Menschen respektiert wird. Sorgen

wir dafür, dass sich die Verhältnisse ändern. Sonst werden wir angesichts der Folgen des

Klimawandels bald in einem dauerhaften globalen Kriegszustand leben. Für eine soziale

Revolution! Für eine andere Welt!

einige Anarchist_innen