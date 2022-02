[LE] Solidarität mit den Antifas in Niedersachsen!

Am Donnerstagmorgen, den 17. Februar 2022, kam es in Braunschweig und Hannover zu Hausdurchsuchungen gegen antifaschistische Strukturen, insgesamt waren 14 Gebäude betroffen, darunter das linke Zentrum „Nexus“. Wir schicken aus Leipzig kämpferische Grüße an die Antifas in Niedersachen. Auch hier müssen wir uns alle paar Monate mit Durchsuchungsaktionen der Schweine herumschlagen, zuletzt Ende Januar in Connewitz.

Außerdem schicken wir viel Kraft, Liebe und Glück an Lina, Jo & Dy, Findus, Jan, Ella, Kevin, Kübel, Adel und alle anderen Antifaschist*innen hinter Gittern!

Repression soll die radikale Linke spalten und handlungsunfähig machen. Lassen wir das nicht zu, sondern machen wir sie zu einer Gelegenheit, unsere Kämpfe zu verbinden und gemeinsam in die Offensive zu gehen!

Kommt am Freitag, den 25.02.2022, zur Antirepressionsdemo in den Leipziger Osten um 18 Uhr in den Liselotte-Hermann-Park (https://de.indymedia.org/node/176424).

Wir kämpfen weiter!