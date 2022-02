Atomkraft? Nie wieder! - Besondere Aktionen in einem besonderen Jahr

Mit Blick auf den nahenden Fukushima-Jahrestag ist den Medien zu entnehmen, dass die japanische Regierung sich nun eines Gutachtens der IAEA (internationale Atomenergie-Organisation) bedienen möchte, die ihrerseits die Unbedenklichkeit zur Einleitung von kontaminierten Kühlwasser in den Ozean belegen soll. Nach Schätzungen lagern eine Million Tonnen verstrahltes Wasser auf dem Gelände der Atomruine Fukushima-Daiichi. Täglich kommen gut 140 Tonnen hinzu, da eine permanente Kühlung erforderlich ist.

Zu all diesen Entwicklungen kommt die weiterhin große Betroffenheit über den Tod unseres Mitstreiters Jochen Stay.

Es ist also ein sehr guter Zeitpunkt, um euch in diesem Newsletter einen Überblick über anstehende Aktionen zu geben und da ist momentan einiges in Bewegung, damit wir alle wieder in (die) Bewegung kommen. Für uns in Lüchow-Dannenberg stehen im ersten Halbjahr drei große Aktionen rund um die Atomanlagen in Gorleben an. Bundesweit haben schon Proteste zur EU-Taxonomie stattgefunden und mit Blick auf den Fukushima-Jahrestag wird es auch wieder größere Aktionen geben. Ende März (25.03.22) findet ein weiterer globaler Klimastreik statt, im weiteren Verlauf eine Atommüllkonferenz, unsere Mitgliederversammlung und Ende Mai soll es eine Aktion am Schacht Konrad geben. Mit Blick auf den Sommer folgt die .ausgestrahlt Fahrradtour und für Studierende eine Sommerakademie im August.

Eine Vielzahl von Aktionen für mehr Bewegung und positive Energie...

Termine im Landkreis

Sa. 12.03.2022 - 13.30h, Zwischenlager Gorleben - Kundgebung und öffentlicher Abschied von Jochen Stay

Wir wollen gemeinsam Abschied nehmen von unserem Freund und Weggefährten, der für so viele Menschen Inspiration und Mutmacher war. Und der uns und der Anti-Atom-Bewegung so sehr fehlt.

Es wird ein Tag mit Bühnenprogramm und einer gemeinsamen Aktion, aber auch mit Zeit zum Zusammenkommen, für Gespräche und Erinnerungen. Die Trauerfeier beginnt um 13:30 Uhr und endet ca. 17 Uhr.

Infos zu Ablauf und Programm der Trauerfeier werden fortlaufend unter diesem Link aktualisiert. Um einen ungefähren Überblick über die Anzahl der Besucher*innen zu erhalten, möchten wir Dich bitten, Dich anzumelden, wenn Du an Jochens Abschied teilnehmen möchtest. Ein Busshuttle von den Bahnhöfen Salzwedel und Dannenberg Ost ist ebenfalls in Planung. Auch hierfür wäre eine frühzeitige Anmeldung eine große Hilfe. Vielen Dank.

Fr. 03.06.2022 - ab 14.00h, Atomanlagen Gorleben - "Kulturelle Widerstandspartie - Gorleben Raus, Atomkraft Aus!"

Im Rahmen der "Kulturellen Landpartie - Wunderpunkte im Wendland", soll es am Pfingstfreitag zur letzten "Kulturellen Widerstandspartie" kommen und die wird es in sich haben. Die Planungen laufen, das Line-Up steht - Das solltet ihr nicht verpassen!

Laufend aktualisierte Infos findet ihr hier => https://kulturelle-widerstandspartie.de/

09. - 31.07.2022 - "Dem Ausstieg entgegen! Die Anti-Atom-Radtour." - Nordtour

Die Initiative .ausgestrahlt ruft im Sommer zu einer Anti-Atom-Radtour auf.

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg und insbesondere die Atomanlagen in Gorleben werden dabei den Abschluss der Nordtour bilden.

Eine Südtour wird es ebenso geben, diese startet am 13.08.2022 und endet am 04.09.2022.

Ihr könnt euch bereits jetzt für die Touren anmelden und findet schon viele Infos auf der Seite von .ausgestrahlt.

Wir werden euch ebenfalls über die Planungen der Nordtour und den Etappenpunkten in unserem Landkreis auf dem Laufenden halten.

Termine bundesweit

So. 06.03.2022 - 13.00h, Bahnhof Kirchheim/Neckar - Fukushima-Demo "Klimaschutz ohne Fossile & AKW"

Wir unterstützen den Aufruf zur Demo, die am AKW Neckarwestheim enden wird.

Alle Infos findet ihr hier => www.endlich-abschalten.de

Fr. 25.03.2022 - Globaler Klimastreik

Zu diesem Zeitpunkt gibt es bereits 91 angekündigte Demos und es werden sicherlich noch mehr!

Alle Infos gibt es hier => https://www.klima-streik.org/

Fr. 15.04.2022 - IN PLANUNG - Gronauer Ostermarsch

Infos bald hier => https://ostermarsch-gronau.de/

Sa. 23.04.2022 - IN PLANUNG - 20. Atommüllkonferenz

Infos => www.atommuellkonferenz.de

So. 22.05.2022 - SAVE THE DATE => 20 Jahre Planfeststellungbeschluss Schacht KONRAD

Infos => https://www.ag-schacht-konrad.de/

05.07. - 10.07.2022 - SAVE THE DATE => IPPNW und ICAN "Aktionstage in Büchel"

Infos => https://buechel.nuclearban.de/

8.08 - 12.08. 2022 - SAVE THE DATE => Sommerakademie "Atomares Erbe" in Wolfenbüttel

Infos => https://www.atommuellreport.de/projekte-termine/sommerakademie.html

Wir werden euch weiterhin regelmäßig zu geplanten Aktionen informieren und hoffen, dass wir uns alsbald mal wieder sehen können.

Abschließend BITTEN WIR ZU BEACHTEN, dass unser Büro vom 21.02.2022 bis 04.03.2022 geschlossen ist. Ihr könnt uns weiterhin unter unserer Mailadresse erreichen.

Sonnige Grüße und bleibt gesund,

Torben Klages

für die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg

Twitter Youtube Instagram Vimeo

Ändere Dein Abonnement | Online ansehen