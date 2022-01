Brennende Matratze vor der Staatsanwaltsschaft Halle

Vor 17 Jahren wurde Oury Jalloh von Dessauer Poilizisten gefoltert, ermordet und verbrannt, um Spuren zu verwischen. Die Ermittlungen dazu wurden behindert, erschwert und immer wieder verunmöglicht, von Polizisten, Richtern und Politikern. Als die Staatsanwaltschaft Dessau 2017, 12 Jahre nach der Tat, den Einsatz von Brandbeschleuniger, also den Mord, endlich für wahrscheinlich hielt, wurde ihr das Verfahren entzogen und nach Halle übergeben. Hier wurde es eingestellt.

Wir appelieren nicht an die Organe dieses Staates für eine wie auch immer geartete Gerechtigkeit zu sorgen. Das bringt weder Oury Jalloh, noch Achidi John, der ebenfalls am 07.01.2005 von Bullen in Bremen getötet wurde, oder Hans-Jürgen Rose und Mario Bichtemann, die von Polizisten der selben Polizeiwache in Dessau ermordet wurden, zurück.

Wir wissen, dass auf diesen Staat, seine Vertreter_innen und Organe kein Verlass ist, wenn es um unsere Würde, unsere Sicherheit und, in letzter Konsequenz, um unser Leben geht.Es sind keine Einzelfälle, es ist ein System. Ein System in dem ANtisemitismus, Rassismus und Sozialchauvinismus tief verankert sind. Mit diesem System sind weder Gerechtigkeit noch Freiheit zu machen.

Um das zu verdeutlichen und allen ins Bewusstsein zu rufen, haben wir der Staatsanwaltschaft Halle eine Matratze vor die Tür gelegt. Auch sie hat sich unerklärlicherweise entzündet.Wir werden nicht aufhören gegen euch zu agitieren, euch anzugreifen und an eurer Abschaffung zu arbeiten.

Kein Friede den deutschen Verhältnissen!

Kein Vergeben, kein Vergessen