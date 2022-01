*english below*

(LE) Soligrüße aus Leipzig an das Syrena Kollektiv

"Sexworkers support Syrena" "Syrena Lives! Solidarity from Leipzig"

Mit Schrecken und Wut haben wir die Situation des Warschauer Squats Syrena in den letzten Wochen verfolgt. Wir lesen es als einen Akt der patriachalen Gewalt, der unsere Entschlossenheit gegen diese zu kämpfen stärkt. Weiterführende Gedanken finden sich in bereits veröffentlichten Satements (https://kontrapolis.info/5872/).

Wir senden ein Zeichen der Solidarität! Smash Patriarchy - Queer struggles unite!

Hier die Beschreibung des Angriffs: https://syrena.org/en/atak-na-kolektyw-syrena-oswiadczenie-dotyczace-wyd...

Solidarity from Leipzig to the Syrena Collective

With scare and anger we have followed the situation of the Warsaw squat Syrena in the last weeks. We read it as an act of patriarchal violence that strengthens our determination to fight against it. Further thoughts can be found in already published satements (https://kontrapolis.info/5872/).

We send a sign of solidarity! Smash Patriarchy - Queer struggles unite!

Here the description of the attack: https://syrena.org/en/atak-na-kolektyw-syrena-oswiadczenie-dotyczace-wyd...