War da was?

Es gab eine ungenaue inhaltliche Verständigung darüber, was mit einem solchen Kongress verbunden wird. Es gab kaum oder keinen inhaltlichen Austausch oder politische Diskussion. Differenzen wurden nicht ausgetragen. Aus den diversen Brüchen, derer es viele gab, und die zu Ausstiegen führten, wurden nicht die entsprechenden Konsequenzen gezogen.

Über das Ziel, den Kongress zu machen, wurde der Weg verloren. Es geht nie nur darum ein Ergebnis zu haben, sondern auch der Umgang miteinander bringt uns zum Ziel.

Es waren zu wenige Leute für so ein ambitioniertes Projekt. Einerseits waren wir überarbeitet, andererseits wurde ein Aufruf zur Mitarbeit losgelassen, ohne klar zu haben, was für ein Kongress sich eigentlich entwickeln soll. Die Ansprüche an einen Kongress wurden nicht, mit dem abgeglichen was machbar ist, oder welche Differenzen dabei untereinander pragmatisch umschifft oder ausgetragen werden sollten.

Die politischen unterschiedlichen Positionen zur Pandemie und die Differenzen zum (staatlichen) Umgang damit waren weitgehend ungeklärt geblieben. Dies flog bei der Kundgebung im Juni 2021, die als Zwischenschritt zum Kongress veranstaltetet wurde, der Orga um die Ohren. Schon diese Kundgebung am Mariannenplatz war das Ergebnis vorangegangener Differenzen und Spaltungen der Orgagruppe.

Ohne eine inhaltliche Auseinandersetzung zu der polarisierten Debatte um Coronamaßnahmen konnte das Projekt nicht gelingen. So saß mit einem Vertreter einer bestimmten Antifaströmung eine politischen Linie in der Orga, welche sich auf kritische Untertöne zum staatlichen Umgang mit der Pandemie und den Verordnungen nicht einlassen konnte und wollte. Es gab außerhalb der Orgagruppe pandemieverordnungskritische Töne, die zum Teil zu hinterfragen waren; in ihnen war eine Rechtsoffenheit angelegt oder es schien so. Die Orga kannte sich zu wenig um dieses Pulverfass zu bearbeiten. Die Orga gab sich keine Zeit, die diversen Positionen anzusprechen und im politischen Streit auszutragen. Letztlich war die Kundgebung ein politische Desaster. Antifa (also in dem Fall weißes Cis-dominiertes, patriarchales Verhalten) traf auf „Freie Linke“, die mit Coronaleugnern und Rechten auf zum Teil den selben Veranstaltungen auftraten und keine Distanz zu diesen herstellten oder herstellen wollten.

Die Moderation auf der Kundgebung basierte nicht auf einem gemeinsamen Nenner, und hatte auch keinen gemeinsamen Ausdruck. Sie war individualisiert, weil die Differenzen untereinander die Orga politisch bzw. eine gemeinsame Moderation zerlegt hatte. Unter diesen Umständen trotzdem eine Kundgebung zu veranstalten war im Nachhinein nicht die beste Entscheidung. Nach außen mag die Kundgebung gut ausgesehen haben, nach innen war sie der Todesstoß der Kongressidee in dieser Konstellation.