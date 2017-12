GaiDao Nr 84 / Dezember 2017 erschienen

Inhalt:

Der Eintritt des Ausnahmezustands ins allgemeine französische Recht

* Abschlussbericht zur Kampagne "Solidarische Perspektiven entwickeln – jenseits von Wahlen und Populismus" aus Karlsruhe

* Bericht zum FdA-Treffen in Frankfurt a.M. im Oktober 2017

* Nein zum Staat, nein zum Krieg. Ja zur Selbstverwaltung und zur sozialen Revolution.

* "Spain is different" – Die Unabhängigkeitsbewegung Kataloniens aus libertärer Sicht

* Anarchistische Perspektiven auf Wissenschaft zum Dritten. Ein Kurzbericht zum Kongress 10.-12. November in Hamburg

* Ströme nach Downtown (Anarcho-Poetry)

* 100 Jahre rote Mythologie – Einige Gedankensplitter zum Jahresabschluss

* Das herrschaftslose Prinzip – Ethik des Anarchismus (Teil 2)

Editorial:

Liebe Leser*innen,

im Januar 2018 jährt sich das Erscheinen der Gaidao zum 7 Mal – für uns Anlass euch zu fragen, wie ihr das “Projekt Gaidao” heute seht. Eure ehrlichen “Stimmen zur Gaidao” möchten wir in der Januar- Ausgabe 2018 abdrucken. Schickt uns idealerweise bis zum 12.12.2017 (Kontakt: redaktion-gaidao@riseup.net) eure Meinung. Dabei kann euer Text gerne 500-600 Zeichen lang sein (wenn ihr einen längeren Text schreiben wollt, gebt uns bitte vorher Bescheid, damit wir den Platz einrechnen können). Wir sind schon gespannt, wie euer Feedback ausfallen wird.

Gleichzeitig wollen wir den Bekannheitsgrad der Gaidao weiter ausbauen und neue Leser*innen für die Gaidao begeistern. Freundlicherweise haben uns der Verlag “Edition Assemblage” sowie Helge Döhring Bücher als Aboprämien zur Verfügung gestellt. Beim Abschluss eines erstmaligen Normal-Abos der Gaidao mit einer Laufzeit von mindestens 6 Monaten gibt es folgende Aboprämien (in begrenzter Anzahl): Helge Döhring: Anarcho-Syndikalismus – Einführung in die Theorie und Geschichte einer internationalen sozialistischen Arbeiterbewegung; Frank Pfeiffer / FdA: Kurze Weltgeschichte des Faschismus; Marcos Denegro / Anarchistische Föderation Berlin: Anarchistisches Wörterbuch – Eine Orientierungshilfe durch den Begriffsdschungel anarchistischer und emanzipatorischer Bewegungen; Aufkleber: Zusammen der Zukunft entgegen; Poster: FdA-Mühsam; Überraschungsaufkleber-Set. Bitte gebt bei eurer Abobestellung an, welche Aboprämie ihr bevorzugt.

Mit der aktuellen Ausgabe wünschen wir euch spannende und interessante Einblicke in aktuelle Themen und Ereignisse, Diskussionen und geschichtliche Rückblicke.

Eure Gaidao-Redaktion