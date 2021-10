[LD] Soli-Graffiti für Jo & Dy

Jo und Dy wird vorgeworfen an einer militanten Auseinandersetzung mit Faschisten von „Zentrum Automobil“ beteilgt gewesen zu sein. Sie wurden nun in erster Instanz für das verurteilt, wofür viele stehen: Einen Antifaschismus, der Nazis konsequent in die Schranken weist. Jo und Dy stehen als Verurteilte also stellvertretend für eine ganze Bewegung, die vielfältig in ihren Aktionsformen und Ansätzen ist. Dass die Klassenjustiz dieses Staats hart gegen Linke vorgeht und rechte hofiert hat Tradition im Deutschland der Nachkriegsgeschichte, das zeigt sich im Fall von Jo + Dy und auch im Verfahren gegen Lina und weitere Leipziger Antifas. Auch ihnen senden wir an dieser Stelle Grüße und wünschen viel Kraft.

Solidarität mit den Angeklagten und denen die in den Knästen sitzen muss immer bedeuten, den Kampf draußen weiter zu führen. Für einen konsequenten Antifaschismus!