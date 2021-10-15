EN/GR Exarchia greets to Köpiplatz (Berlin)
The night before the anounced evicton of the occupied Köpiplatz in Berlin, we hung a banner from evicted Gare Squat in Exarchia, which said: DEFEND KOPIPLATZ. Gare was until its eviction a space for the defence of Exarchia and we dont want to give any space to the enemy for free.
After this we blocked the traffic on Kallidromiou Street in front of it with a burning barricade of tires and trashbins. This because this street is one of the most used from nearby Policestation to spread terror in Exarchia. With this symbolic gesture - which can be extended in space, time and means of self-defense - we support Köpiplatz because they did not bow their head to the eviction order and decided to resist. Resistance means life.
HANDS OF FROM KOPIPLATZ
FREEDOM TO THOSE WHO ARE IN THE CELLS - STRENGTH AND SOLIDARITY TO THE COMRADE D. CHATIVASILIADIS
SOLIDARITY WITH THE LIBERATED AREAS OF STRUGGLE
Συντροφικοί χαιρετισμοί από τα Εξάρχεια στην Kopiplatz (Βερολίνο)
Το βράδυ πριν την ανακοινωμένη εκκένωση της κατειλημμένης Kopiplatz στο Βερολίνο, κρεμάσαμε πανό στην εκκενωμένη κατάληψη Gare στα Εξάρχεια, όπου έγραφε: DEFEND KOPIPLATZ. H Gare μέχρι την εκκένωση της αποτελούσε ένα χώρο υπεράσπισης των Εξαρχείων, δεν παραδίδουμε ούτε ξεχνάμε τους χώρους μας τόσο εύκολα. Μετά απ' αυτό στήσαμε πύρινο οδόφραγμα με κάδους και ελαστικά στην οδό Καλλιδρομίου. Αυτό γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος χρησιμοποιείτε κατά κόρον από το Α.Τ. Εξαρχείων για την διάχυση τρόμου στην περιοχή.
Με αυτή την συμβολική κίνηση στηρίζουμε την Κopiplatz γιατί δεν έσκυψαν το κεφάλι στη διαταγή εκκένωσης και αποφάσισαν να αντισταθούν και να υπερασπιστούν τον χώρο τους. Η αντίσταση σημαίνει ζωή.
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ KOPIPLATZ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΈΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΓΏΝΑ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΕ ΟΣΕΣ/ΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΑ ΚΕΛΙΑ - ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΤΡΟΦΟ Δ.ΧΑΤΙΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ