Witching Hour bei Instone

In der Nacht vom 28. auf den 29. September haben wir das Büro von Instone in der Nordendstraße mit Steinen eingedeckt.

Instone hat in Frankfurt mehrere riesige Bauprojekte: beispielweise das Schönhof Quartier in Bockenheim, gegen das sich viele Anwohner*innen wehren, oder das Bauprojekt, das dort geplant ist, wo bisher ein lebendiger, grüner Korridor die Stadt mit Frischluft versorgt. Derzeit werden die Pläne der Immobilienhaie dort mit der 'Grüne Lunge' Besetzung durchkreuzt. Wir schauen auf den Volksentscheid in Berlin, der abzielt Deutsche Wohnen zu enteignen, und unterstützen unsere Komplizen in ihrer Arbeit. Wir sehen unsere Aktion als Teil der gleichen Bewegung, wir wollten aber den Stress mal zu den Verursachern bringen. Wir haben es satt Tag ein, Tag aus bei Räumungen von Besetzungen und Zwangsräumungen (wie letztens der in der Klappergasse) den Cops, den Sekus und den Vermieter*innen dabei zusehen zu müssen, wie sie uns und unsere Gefährt*innen terrorisieren.

Die Repressionsmaschine des Staates läuft auf Hochturen, doch wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Unsere Grüße gehen raus an Menschen wie Lina, Ella und alle anderen Gefangenen und Verfolgten, die für eine befreite Gesellschaft ihre Leben riskieren.

Kommt doch alle am 23.10. nach Leipzig by the way :)