Unsere Wahl - Klassenkampf!

Seit vielen Wochen herrscht in Deutschland Wahltrubel.Unabhängig vom Ausgang der Wahlen wissen wir aber, dass sich auch nach der Wahl weder an Klimakrise, noch an der Schere zwischen Arm und Reich oder am Rechtsruck und anderen Problemen etwas verändern wird.

Unabhängig davon ob Rot-Rot-Grün, GroKo oder eine sonstige Koalition – alle Parteien verbindet, dass sie nicht die Interessen der Lohnabhängigen vertreten, sondern allein die Profitinteressen von Konzernen und die Interessen der Bonzen. Wir nutzten heute den Zeitpunkt mit einer Kundgebung am 24. September, um klar zu machen: das ist nicht unsere Wahl!