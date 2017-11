[B] Mögliche Störaktionen der AfD bei Verleihung des Silvio-Meier-Preises 2017 in Friedrichshain

Es gibt vermehrt Hinweise darauf, dass die AfD bzw. deren Symphatisant*innen versuchen könnten, die Verleihung des Silvio-Meier-Preises 2017 am Dienstag den 21.11.17 um 18 Uhr zu stören.(1) Die Agitationen und die Anzeige der AfD gegen den kleinen im Kiez verankerten Preis, der zivilgesellschaftliches Engagement und dessen historische Entwicklung in Ostberlin sichtbar macht, stellt einen Grenzüberschritt dar. Kommt zur Preisverleihung, seid präsent und im besten Fall wachsam, um eventuelle Störaktionen mit vielen Menschen zu unterbinden.

Die Verleihung findet mitten in Friedrichshain im Jugend[widerstands]museum in der Rigaer Straße 9/10 statt.(2) Der Tag ist gleichzeitig Todes- und Gedenktag von Silvio Meier, der am 21. November 1992 im U-Bahnhof Samariterstraße von jugendlichen Neonazis erstochen wurde. Ausgezeichnet werden dieses Jahr Edeltraut Pohl, die sich seit 1990 für geflüchtete Menschen und Migrant*innen einsetzt und auch schon vorher in der DDR zivilgesellschaftlich aktiv war; außerdem wird die Kampagne "Aufstehen gegen Rassismus" ausgezeichnet, die anti-rassistische Schulungen bundesweit organisiert und unter anderem auf die rassistischen Positionen der AfD aufmerksam macht.(2)

In den letzten Tagen und Wochen sind nun nach Reden von Berliner AfD-Chef Georg Pazderski vermehrt Artikel auf rechten Internetseiten, wie "PI-News" aufgetaucht(3), die auf eine erhöhte Aufmerksamkeit der rechten Szene für den Kiez und diese Preisverleihung schließen lassen und ernste Hinweise für Störaktionen sind.(1) Da die meisten Informationen erst wenige Tage und Wochen alt sind, ist es wichtig, dass viele Menschen an der Veranstaltung teilnehmen, präsent sind und im besten Fall auch wachsam sind, um eventuelle Störaktionen zu unterbinden. Die Vorstellung, dass diese Preisverleihung und Gedenkveranstaltung am Todestag von Silvio Meier gestört werden könnte, ist für viele Menschen unerträglich. Doch auch jetzt schon ist das Agieren der AfD eine Grenzüberschreitung.

Die Preisverleihung und auch die jährliche antifaschistische Silvio-Meier-Demonstration sind weit in der Kultur des Kiezes, und auch darüber hinaus, verankert. Der Silvio-Meier-Preis wird in dieser Tradition seit 2016 unter anderem von früheren Freund*innen und Angehörigen von Silvio Meier organisiert. Schaut man sich die Geschichte, den Hintergrund und den Ort der Preisverleihung genauer an, die sich um die Entstehung von antifaschistischen und zivilgesellschaftlichen Bewegungen in Ostberlin Ende der 80er und Anfang der 90er drehen, wird die Provokation der AfD noch deutlicher.(4) Silvio Meier war nicht nur "linker Hausbesetzer" und Antifaschist, sondern gehörte zu einer widerständigen Szene, die für rebellische Freiräume in der DDR kämpfte. Er engagierte sich in verschiedensten zivilgesellschaftlichen Bereichen, wofür er 1989 in der DDR sogar in Untersuchungshaft saß; in dieser Tradition steht die Preisverleihung, die Menschen auszeichnet, die sich ebenso couragiert für gesellschaftliche Belange einsetzen.

Seit 2016 sitzt die AfD mit 23 Mandaten im Berliner Abgeordnetenhaus und versucht nun scheinbar Einfluss auf linke Kieze und solche Veranstaltungen in Berlin zu nehmen. Vor allem Georg Pazderski, der seit knapp 2 Wochen alleiniger Chef der Berliner AfD ist (5), macht speziell gegen diese Preisverleihung, aber auch gegen "Linksextremist*innen" im Allgemeinen Stimmung. In einem Interview im Podcast der AfD Fraktion auf YouTube steht Pazderski auf der Frankfurter Allee vor dem Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, nicht weit von der Rigaer Straße entfernt, und agitiert in klassischer Weise gegen die "Eliten"; in diesem Fall den Bezirk, der die Preisverleihung unterstützt und damit "gegen die Meinung des Volkes handelt".(6) Die Berliner AfD hat mittlerweile Anzeige gegen die Bürgermeisterin und den "Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten" (VVN-BdA), der hinter der ausgzeichneten Kampagne steht, wegen übler Nachrede und Verleumdung gestellt. Es handelt sich um ein typisches Verhalten der AfD, welches keine Aussicht auf Erfolg hat, der AfD im Nachhinein aber hilft ihre Opferrolle auszubauen.(7)

Die Einmischung der AfD in diese Veranstaltung, in diesen Kiez, in diesen Bezirk, in diese Stadt und auch sonstwo ist nicht zu tolerieren. Speziell in diesem Fall sollte der AfD und Menschen, die mit deren rechten und rassistischen Positionen sympathisieren, deutlich gemacht werden, dass ihnen kein Handlungsspielraum gegeben wird.

