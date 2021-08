Griechenland: Öffentliche Anprangerung der bezahlten Mafiosi des Staates und der Bosse

Die ganze Vulgarität der Demokratie findet Fleisch und Blut in den Sicherheitskräften

Die widerwärtige Unmoral der bekannten Familie, die unser Leben bestimmt, spiegelt sich in dem Blankoscheck wider, der den uniformierten Killern ausgestellt wurde, um das Blut und die verlorene Ehre der Rechten für die jahrelange Abwesenheit von der Macht zurückzuholen. Ständige Schläge und Folter durch den uniformierten Abschaum, beleidigendes Verhalten und vulgäre Blicke auf jede/n, die/der an jedem abgestandenem Bullen vorbeikommt, Verhaftungen, Inhaftierungen, Vergewaltigungen, Folterungen, Todesfälle in Polizeistationen, Gefängnissen und Konzentrationslagern und eine Liste von kriminellen Handlungen der griechischen Polizei, die kein Ende nimmt. Unter diesen Bedingungen ist Straflosigkeit nicht nur Nachlässigkeit. Sie ist eine Schändung des Gedenkens an diejenigen, die von Uniformierten gefoltert, missbraucht und ermordet wurden.

Griechische Polizei – Griechische Vergewaltiger

Wenn einige von uns nicht mehr unter uns sind, weil das Patriarchat dafür gesorgt hat, dass sie in der Erde begraben sind, sollten wir ihr Schrei nach Rache sein. Rache für jede einzelne unserer verlorenen Schwestern. Für jede, die von den Männern nebenan missbraucht, vergewaltigt, gefoltert, ermordet wurde. Für jede einzelne, die, als ihr Fall ans Licht kam und in die schmutzigen Hände der bürgerlichen Justiz geriet, sorgten die Bullen dafür, die gleiche Folter zu wiederholen. Die Zeugenaussagen in Frage zu stellen, die Beschwerden zu ignorieren, nicht einzugreifen und dabei das Protokoll zu beachten, ein Auge zuzudrücken. Und warum? Ganz einfach, weil es die Bullen sind, die den Handel mit einheimischen und eingewanderten Frauen, den Drogenhandel und alle anderen illegalen Aktivitäten, die Gewalt und Tod hervorbringen, legal kontrollieren. Die Vergewaltiger, Sexhändler, Drogendealer und jeder andere Abschaum gehören ebenfalls zu ihrer eigenen Kohorte, die bereitwillig unter dem Schutz der Uniformierten steht.

Für den uniformierten Abschaum ist Karolains* Mörder ein Narr (per Balaska), nicht weil er einer Frau das Leben genommen hat, sondern weil er seine Verteidigung nicht besser abgewogen hat, damit er in 4-5 Jahren unter Berufung auf ein Verbrechen im Affekt freikommt und sein Leben unbehelligt fortsetzen kann. Für die jahrelange Erfahrung mit Aussagen in ähnlichen Fällen in der zentralen Folterstätte des GADA-Hauptquartiers der griechischen Polizei, genügte ohnehin eine überzeugende Geschichte, um den griechischen Frauenmörder freizusprechen.

Und einen verhafteten Georgier, der nach 4 Tagen Folter einen Mord gestehen würde, den er nicht begangen hat. Für den uniformierten Abschaum ist das Heiligtum des Hauses ein heiliges Gut, wie es in Petralona während der Vergewaltigung und Folterung einer 50-jährigen berufstätigen Frau über 9 lange Stunden hinweg religiös eingehalten wurde, bis ein Durchsuchungsbefehl kam und der Vergewaltiger sein ganzes Leben vor sich hatte, um sich aus dem Staub zu machen. Einige Stunden später war die Polizeipräsenz schnell und erdrückend, als Hunderte von solidarischen Arbeiter*innen die Straßen füllten, um auf den Vorfall aufmerksam zu machen und sich aktiv an die Seite der Arbeiterin zu stellen.



Und gerade dann, wenn alles nach ihren Vorstellungen zu laufen scheint, schockiert ein weiterer Vorfall die Nation: Ein uniformierter Abschaum** hat ein 19-jähriges Mädchen einen Monat lang als Geisel festgehalten, vergewaltigt und erpresst, wovon die Beamten der Inneren Angelegenheiten volles Wissen hatten, dabei einen ganzen Zuhälterring vertuschten und das Opfer stundenlang festhielten und verhörten, anstatt ihr offensichtliche und sofortige medizinische und psychologische Hilfe zukommen zu lassen. Wir fordern weder Transparenz noch Respekt vor dem Gesetz, auch wenn wir akzeptieren, dass eine Frau auf die Instrumente des Zivilrechts zurückgreifen muss, um ihr Leben und ihre Integrität zu verteidigen. Aus der Position heraus, in der wir uns befinden, und aufgrund der Entscheidungen, die wir für den militanten Widerstand getroffen haben, haben wir die absolute Pflicht, die wahre Dimension des Problems aufzuzeigen und den Verlust jeder unserer Schwestern zu rächen. Die griechische Polizei ist nichts anderes als eine Bande von Zuhältern, Vergewaltigern, Folterern und Mördern, die sich hinter der Fassade von Legalität, Ordnung und Sicherheit verstecken. Aber keine von uns hat sich jemals in den Händen von Bullen sicher gefühlt.

Die Angst wird die Seiten wechseln

Vor einigen Monaten veröffentlichten paramilitärische journalistische Kreise, die für die Interessen der Polizei arbeiten, eine Liste, auf der 21 Militante aufgeführt sind, die verdächtigt werden, an Angriffen auf Polizeiziele beteiligt gewesen zu sein. Ein Vorgehen, das die Integrität der Gefährt:innen und Mitstreiter gefährdet. Dies kann nicht toleriert werden. Wir sind an der Reihe, auf die Legitimierung der reaktionären Werkzeuge des finsteren Staatsapparates zu reagieren, indem wir die Verantwortung dorthin verlagern, wo sie hingehört. Ab heute werden 21 uniformierte Kräfte, die verdächtigt werden der Folter und der Misshandlung, der Vergewaltigung und der Vertuschung von Vorfällen geschlechtsspezifischer Gewalt, der Verbreitung von Angst und Terrorismus, der Verhaftung, der Inhaftierung und jeder anderen gesetzlichen Tätigkeit, legitimiert durch die Büros der Generaldirektion der Polizei von Thessaloniki, die dem Leben, der Freiheit und der Achtung der Würde der sozialen Basis feindlich gegenübersteht, öffentlich zur Rechenschaft gezogen.

Der strafenden Hand der Geschichte ausgeliefert sind:

(Union of Police Officers of Thessaloniki)

1. Panagiotis Angelidis – Plutonos 5, TK 55131

2. Alexandros Kaleyras – Nemea 20, TK 54249

3. Dimitris Danglis – Olympiad 45, TK 54633

4. Georgos Deligiorgis – Omirou 33, TK 54639

5. Vassilis Katsimbras – Sinopis 12, TK 54453

6. Pavlos Mavridis – Venizelou 1, TK 54638

7. Vassilis Padiotis – Larissa 4, TK 54249

8. Stefanos Panos – Pylaias 35, TK 54454

9. Konstantinos Spanos – I. Dragoumi 34, TK 54631

10. Kyriaki Ladopoulou – Piniou 7, TK 54630

11. Georgos Talichmanidis – Pytheos 10, TK 54633

12. Anastasios Chalkidis – Marasli 16A, TK 54248

13. Konstantinos Christoforidis – Tsakalof 19, TK 54636

14. Manolis Frantzeskakis – Papakyritsi 4, TK 55133

15. Paschalis Efthymiadis – Kamelias 15, TK 56123

16. Stavros Fetkos – Olympou 20, TK 56429

(Union of Police Officers of the Illegal Immigration Department of the Prefecture of Thessaloniki)

17. Dimitris Hasekidis (President) – Aristotelous 23, TK 55133

18. Dimitris Orliaklis – Zirganou 40, TK 55134

19. Anastasios Tsobanis (General Secretary) – Paissiou 25, TK 56728

(Trade Union Movement of Police Officers of Thessaloniki)

20. Nikolaos Amanatidis – Argenti 12, TK 54453

21. Lefteris Gatos – 19 Graziou K. 19, TK 54633

Die Vergeltung für etwaige Polizeiwillkür geht uns alle an. Jetzt kann jeder von ihnen individuell spüren, wie es ist, Angst zu haben, allein nach Hause zu gehen. Das Zählen der Schritte gegen den eigenen Atem. Jetzt kann jeder von ihnen, jeder für sich, seinen Teil der Verantwortung übernehmen. Eine Schweigeminute für jedes Opfer von Polizeibrutalität vor der Explosion der Sprengsätze in den Häusern der uniformierten Mörder.

Wenn wir sagen, dass wir uns im Krieg befinden, dann meinen wir das auch so.

Wir antworten auf Gewalt mit Gewalt. Die Kopfjagd hat begonnen …

Organisation Anarchistische Aktion

(Anm. d. Übers.: * Karolain wurde im Juni mit ihrem Hund in einer Villa in einem Vorort von Athen ermordet. Ihr Mann, ein angesehener Bürger, machte ausländische Einbrecher für die Tat verantwortlich. Ein Georgier wurde verhaftet und gefoltert. Nach einigen Tagen überführte die Smart Watch des Opfers und seine eigene Videoüberwachungsanlage ihren Mann als Täter; in den Medien wird ihm Verständnis beigebracht.

** das Foto zeigt den Beamten auf dem Weg ins Gericht, beachte sein T-Shirt.

Übersetzung von https://darknights.noblogs.org/post/2021/07/22/greece-public-denunciatio...)