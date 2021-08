'Erneuerbare Ausbeutung' - Zeitung zur IAA, E-Mobilität und Künstlicher Intelligenz

Während tausende Waldbrände rund ums Mittelmeer wüten und Rekordniederschläge in Deutschland weit über hundert Menschen das Leben kosten, lässt sich nicht einfach so weitermachen als sei nichts geschehen – oder zumindest darf es nicht so aussehen. Also wird die IAA als Messe für vernetzte (Elektro-)Mobilität inszeniert auch wenn sich im Kern nichts ändert: die kapitalistische Logik der Konkurrenz (‚Wettbewerb‘) und des grenzenlosen Wachstums auf Kosten von Mensch und Natur wird mit etwas grünem Lack überzogen, damit alles so weitergehen kann wie bisher

Zeitung mit Beiträgen zu

- IAA in München (Internationale Automobilausstellung)

- E-Mobiltät

- Ausbau und Überwachung im Stassenverkehr

- 5G

- Künstlicher Intelligenz

Wir sehen uns auf den Straßen, in den Nächten und am wichtigsten: in den alltäglichen sozialen Kämpfen an allen Orten weltweit.

IAA zum Desaster machen!