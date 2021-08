[#ungovernable] How ever you vote for, we will be #ungouvernable! Wen immer ihr wählt, wir werden unregierbar bleiben! - Aufruf zu Aktionen rund um die nächsten Wahlen

Seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden treten wir ein, für die Gleichwertigkeit allen lebendigen, für die Freiheit uns und anderen nicht zu schaden, für die Geschwisterlichkeit weltweit!

Die Freiheit kann man nicht wählen, die Freiheit war immer die Freiheit derer, die sie sich nehmen. Egal welche Regierung ihre Machtspielchen treibt, wir lassen uns nicht regieren!

Wir lassen uns das Menschenretten auf hoher See genau so wenig verbieten wie das Erschaffen von Orten, an denen Menschen Zugang und Versorgung erhalten, unabhängig von ihrer Kaufkraft.

Wir kämpfen für ein gutes Klima von Morgen, damit alle nach uns kommenden eine Chance zu leben haben, auf einem Planeten, den zu schützen wir bereit sind.

Wir fragen nicht nach der Herkunft, wer du bist ist wichtig, wo du geboren wurdest nicht. Die Nation ist gegen uns, die Nationalität nur ein Spiel der Herrschenden um uns zu spalten und zu entmachten.

Wir ermächtigen uns selbst, gegen jede Autorität!

Wir sind Sanitäter*innen, Autor*innen, Anwält*innen, Musiker*innen, Arbeiter*innen, Anarchist*innen, Pädagog*innen, Künstler*innen, Freischaffende und noch viele mehr!

Die herrschenden Verhältnisse sind gegen dich. Nutzt du ihnen nicht, wirst auch du knallhart aussortiert.

Die Tyrann*innen und ihre Systeme, den Kapitalismus und seine Zerstörungskraft, den autoritären Staat und seine Unterdrückung wählen wir nicht. Wir wählen all das ab und kämpfen für eine Weltgesellschaft ohne Herrschaft von Menschen über Menschen!

Für eine Welt in der es sich zu leben lohnt. Für eine Zukunft voller Sinn und wertvoller Erfahrungen.

Keine Regierung kann uns je die Freiheit bringen, in ihren vorgefertigten Identitätsstrukturen können wir nie aufgehen. Nur unter.

Who ever you Vote for, we will be #ungovernable! Egal wen ihr wählt, wir werden unregierbar bleiben!

Beteiligt euch an der Kampagne und postet eure Aktionen, Veranstaltungen und Praktiken aus der Welt von Morgen unter dem hashtag #ungovernable

Who ever you vote for, we will be #ungovernable!

Going to the polls always means choosing the lesser of two evils. We don’t want to choose evils!

For centuries or even millennia, we have stood up for the equality of all living things, for the freedom not to harm ourselves and others, for fraternity worldwide!

Freedom cannot be chosen, freedom has always been the freedom of those who take it. No matter which government plays its power games, we do not let ourselves be governed!

We don’t let ourselves be banned from saving people on the high seas any more than we let ourselves be banned from creating places where people can get access and care, regardless of their purchasing power.

We fight for a good climate of tomorrow, so that all those who come after us have a chance to live on a planet that we are willing to protect.

We do not ask about origin, who you are is important, where you were born is not. The nation is against us, the nationality is only a game of the rulers to divide and disempower us.

We empower ourselves, against any authority!

We are paramedics, authors, lawyers, musicians, workers, anarchists, educators, artists, freelancers and many more!

The ruling conditions are against you. If you are not useful to them, you will also be sorted out hard.

We do not vote for the tyrants and their systems, for capitalism and its destructive power, for the authoritarian state and its oppression. We vote all this out and fight for a world society without domination of people over people!

For a world in which it is worth to live. For a future full of meaning and valuable experiences.

No government can ever bring us freedom, we can never be absorbed in their prefabricated identity structures. Only under.

Who ever you Vote for, we will be #ungovernable! No matter who we vote for, we will remain ungovernable!

Join the campaign and post your actions, events and practices from the world of tomorrow under the hashtag #ungovernable