Fund Children of Occupy Gezi

Wir sind eine lokale Organisation namens 100.Yıl Initiative aus Ankara/Türkei. Wir begannen unsere Aktivitäten im Zuge der "Occupy Gezi"-Proteste im Jahr 2013. Unser Ziel ist es, die Solidarität innerhalb unserer lokalen Gemeinschaft durch unsere Nachbarschaftswerkstatt zu erhöhen, die für jeden offen ist. Wir brauchen eure Hilfe, um unseren kollektiven Ort frei am Laufen zu halten und den Bewohnern der Nachbarschaft einen Raum zum Reparieren, Produzieren, Organisieren und Zusammenkommen zu bieten.

Die Nachbarschaftswerkstatt ist ein gemeinsamer Raum zum Produzieren, Teilen und ein Band unserer Solidarität seit Dezember 2015. Sie ist als offener Raum für alle gedacht, die durch die 100. Yıl Initiative, einem Nachbarschaftsforum, das während des Gezi-Aufstandes 2013 gegründet wurde, zusammenkommen.

Anstatt einige andere Räume zu nutzen, die aus bestimmten Gründen und Ausrichtungen bereits etabliert sind, entschieden wir uns, einen offenen und kollektiven Ort in unserer eigenen Nachbarschaft zu bilden. Wir dachten, dass an einem solchen Ort, an dem wir uns gegenseitig bei unseren kreativen Aktivitäten in der Kunst und bei Initiativen und Versuchen zu verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen unterstützen, auch verschiedene unerwartete Beziehungen und starke Bindungen zwischen den Bewohner*innnen des Viertels entstehen würden. Daher planten und gründeten wir unseren gemeinsamen Raum und nannten ihn "The 100. Yıl Neighborhood Workshop'.

Die Nachbarschaftswerkstatt befindet sich im Erdgeschoss eines der alten fünfstöckigen genossenschaftlichen Wohnblocks in der İşçi Blokları Mahallesi, Ankara, Türkei. Die Nachbarschaftswerkstatt verfügt über Nähmaschinen, Holzbearbeitungsmaschinen, Bücher, Farben, einen 3D-Drucker, eine Küche und einen Lagerraum, in dem eine Art Sharing Economy stattfindet; die Leute lassen zurück, was sie nicht brauchen, und nehmen mit, was sie brauchen. Des Weiteren schafft dieser Ort eine Atmosphäre sich zu treffen, es gibt einen großen Tisch in der Mitte, einen Projektor, um zu teilen und zu präsentieren, und eine Tafel, um zu diskutieren und Pläne zu machen. Dies sind nur die Beschreibungen der vergangenen Ereignisse in unserer Werkstatt oder der Werkzeuge, die wir haben; was damit zu tun ist, und was sonst noch stattfinden kann, hängt von der Vorstellungskraft der Menschen ab, die kommen und etwas erschaffen werden.

Die Miete und die anderen verschiedenen Ausgaben der Nachbarschaftswerkstatt werden von den Teilnehmer*innen, die dazu in der Lage sind, kollektiv getragen. Darüber hinaus werden die Einnahmen aus den organisierten Veranstaltungen oder Spenden in einem gemeinsamen Pool für die Ausgaben angespart, und jede Transaktion wird regelmäßig transparent geteilt. Die Nachbarschaftswerkstatt trägt sich durch die Beiträge, die freiwillig geleistet werden, und die zusätzlichen Einnahmen aus den organisierten Veranstaltungen. Das derzeitige Budget der Nachbarschaftswerkstatt, vor allem aufgrund von Covid-19 und dessen Auswirkungen auf unser soziales und wirtschaftliches Leben, macht es uns jedoch unmöglich, den Raum so zu erhalten, wie er ist. Wir wollen die Nachbarschaftswerkstatt als einen offenen, unabhängigen, gemeinsamen Raum erhalten und brauchen dafür eure Solidarität.

Über firefund wollen wir Geld sammeln und hoffen auf solidarische Unterstützung

https://www.firefund.net/100yil