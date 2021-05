IDAHOBIT / Wir haben keine Bitten - wir kämpfen für unsere Befreiung

Am IDAHOBIT können wir zwar auf Lippenbekenntnisse von Staat und Konzernen zählen, ähnlich wie zum CSD, die restlichen 364 Tage aber nicht mal darauf. Und wenn diese sich damit schmücken, diversity management zu betreiben, widersprechen wir dieser Einbindung in ein kapitalistisches System. Denn sie ändert nichts an den Benachteiligungen, die viele von uns erfahren müssen.Trotzdem wenden sich queere, insbesondere weiße Menschen immer wieder an den Staat und bitten ihn um Unterstützung oder fordern Gesetzesverschärfungen. Doch wir brauchen weder Anti-Hass-Gesetze, die die systematische Unterdrückung von Queers als Problem einzelner hasserfüllter Menschen verschleiert, noch eine neue Einheit bei der Polizei gegen Queerfeindlichkeit wie in Berlin. Die Polizei ist nicht da um uns zu beschützen, sondern um durchzusetzen, was der Staat als rechtens und schicklich sieht. So schließt der Staat bestimmte Menschen von gewährten Rechten aus: wie z.B. trans* Sexarbeiter_innen, queere Geflüchtete, inter Personen. Oder er spielt Gruppen, die verschiedene Benachteiligungen erfahren, gegeneinander aus. Denn der Staat reicht nur einigen wenigen von uns die Hand.All diese Reformen und Institutionen werden also nie Sicherheit für Menschen ohne Papiere, für Sexarbeiter*innen oder für andere Mehrfachunterdrückte geben. Wir wollen daher queere Befreiung statt Bitten oder Forderungen an den Staat zu stellen. Sicherheit und queere Gemeinschaft können nur wir selbst aufbauen. Und wir können dies, wenn dann gegen den Staat und nicht mit ihm erreichen, wie das sog. Transsexuellengesetz, Abschiebungen, staatliche Zusammenarbeit mit offen queerfeindlichen Regimen, die Räumung der Liegig34, etc. zeigen. Rechte schließen aus, und zwar die, die der Staat nicht mag. Wir wollen kein Teil der cis-heteronormativen Gesellschaft werden sondern diese Überwinden. Macht mit!

Rede einer Freiburger Bezugsgruppe von/aus trans und nicht-binären Menschen zusammen mit dem ignite! Kollektiv²

