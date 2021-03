Aufruf zu Tag X in Solidarität mit Koufontinas!

Ankündigung der Spontan-Demo von Indymedia (mit Tor/ohne Tor)

EN:

Dimitris Koufontinas, in hunger strike since 8.1 and thirst strike since 22.2. In case the greek state chooses to murder him, we meet the same day at

HERMANNPLATZ | 20.00 for a sponti

Immediate fullfilment of his demands

SOLIDARITY IS OUR WEAPON!

DE:

Dimitris Koufontinas ist seit den 8.1 im Hungerstreik und seit dem 22.2 im Durststreik. Für den Fall, dass der griechische Staat Dimitris Koufontinas ermordet treffen wir uns am gleichen Tag am

HERMANNPLATZ | 20 Uhr zu einer Sponti.

Wir fordern die sofortige Erfüllung aller seiner Forderungen!

SOLIDARITÄT IST UNSERE WAFFE

ESP:

Dimitris Koufontinas está en huelga de hambre desde el 8.1 y en huelga de sed desde el 22.2. En caso de que el estado griego asesine a Dimitris Koufontinas, nos reuniremos el mismo día en

HERMANNPLATZ | 20.00 para una Sponti.

Exigimos el cumplimiento inmediato de todas sus demandas.

¡La SOLIDARIDAD ES NUESTRA ARMA!

GR:

Ο Δημήτρης Κουφοντίνας βρίσκεται σε απεργία πείνας από τις 8.1 και απεργία δίψας από τις 22.2. Σε περίπτωση που το ελληνικό κράτος επιλέξει να τον δολοφονήσει βρισκόμαστε την ίδια μέρα στην

HERMANNPLATZ | 20.00 για αυθόρμητη πορεία.

Άμμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΠΛΟ ΜΑΣ

ITA:

Dimitris Koufontinas è in sciopero della fame dall’8.1 e in sciopero della sete dal 22.2. Nel caso in cui lo stato greco uccida Dimitris Koufontinas, ci riuniremo lo stesso giorno a HERMANNPLATZ | 20.00 per una Sponti.

Esigiamo l’adempimento immediato di tutte le sue richieste.

LA SOLIDARIETÀ È LA NOSTRA ARMA!