Aufruf zur Tag X - Sponti in Solidarität mit Dimitris Koufontinas - 20 Uhr - Hermannplatz!

Dieser Hungerstreik ist bereits der fünfte, den er in den bisherigen 18 Jahren seiner Gefangenschaft durchmacht. Er ist 63 Jahre alt und aufgrund der vorherigen Hungerstreiks, der langen Haftzeit und seines Alters bereits in einem schlechten Gesundheitszustand.

Wie sein Arzt bereits am 02.03. deutlich machte, erreichen wir den Punkt Null, da sich der Gesundheitszustand des Hungerstreikenden durch den langen Hunger- und Durststreik zunehmend verschlechtert. Es ist möglich, dass er innerhalb der nächsten 24 Stunden stirbt.

Der Staat zermürbt und ermordet D. Koufontinas vorsätzlich, indem er seine Forderung nicht akzeptiert.

Die derzeitige Regierungspartei Neue Demokratie hat durch die Einschränkung der Pressefreiheit, die Aussetzung des Universitätsasyls, die Einrichtung von Polizeieinheiten in den öffentlichen Universitäten, die rassistische Anti-Immigrationspolitik, die Räumung von besetzten Häusern und sozialen Räumen und die Verschärfung der Anti-Terror-Gesetze eindeutig ein faschistisches Regime geschaffen.

Ihre politische Entscheidung, D. Koufontinas zu ermorden, hat auch einen persönlichen Hintergrund. Der Hunger- und Durststreikende war Mitglied der kommunistischen bewaffneten Organisation 17. November (17N), die nach dem Ende der griechischen Diktatur 1974 gegründet wurde. Die 17N repräsentierte den Teil der Bewegung, der mit dem Übergang zur Demokratie nicht zufrieden war und ihn als oberflächlichen Regimewechsel betrachtete, der die tatsächlichen Strukturen der Junta nicht veränderte. Praktisch gesehen war der Übergang von der Diktatur (Junta) zur Demokratie ohne wesentliche Veränderung des Staatsapparates und dies war der Grund, der zur Fortsetzung des bewaffneten Kampfes führte. Die Hauptziele von 17N waren Personen, die in die Diktatur verwickelt waren, sowie der CIA-Chef, Polizisten, Industrielle. Der Schwager des jetzigen griechischen Premierministers Mitsotakis, ein Politiker namens Bakoyiannis, der 1989 in riesige politische/finanzielle Skandale in Griechenland verwickelt war, wurde von 17N hingerichtet.

D. Koufontina hat nach 2002, als Mitglieder des 17N verhaftet wurden, die volle politische Verantwortung für die Taten der Gruppe übernommen und sich selbst in die Hände des Staates begeben. In den Gefängnissen kämpfte und kämpft er für die Rechte der Gefangenen. Bereits vor diesem Hungerstreik, hat er vier weitere gemacht, nicht nur zum persönlichen Vorteil, er hat sich an Hungerstreiks für bessere Haftbedingungen, gegen das Antiterrorgesetz, für die Freilassung anderer Mitglieder von 17N usw. beteiligt. Seine aktuelle Forderung ist, in das Gefängnis verlegt zu werden, in dem er sein sollte.

Wie er in den letzten Tagen sagte - er will nicht sterben, aber er will auch nicht leben, wenn er wie menschlicher Müll behandelt wird.

Er hat sich entschieden, bis zum Ende mit Würde zu kämpfen.

Für den Fall, dass der griechische Staat sich entscheidet, ihn zu ermorden, indem er seine Forderung nicht erfüllt, treffen wir uns noch am selben Tag am

HERMANNPLATZ | 20.00 Uhr für eine Sponti

Lasst uns auf die Straße gehen. Wut gegen den Mord an Dimitris Koufontinas.

Solidaritätsaktionen für Koufontinas in Deutschland

03.03.2021: Leipzig, Sponti-Demo mit Angriff auf eine Polizeiwache und ein Auto

02.03.2021: Berlin, Intervation bei der Deutschen Welle https://kontrapolis.info/2472/

01.03.2021: Berlin, Solisprüherein und Aufruf zu Tag X

http://kontrpolioglnxrcdwwxfszih4pifyidfjgq4ktfdu6uh4nn35vjtuid.onion/2462/

28.02.2021: Berlin, Graffiti an fünf CDU-Büros https://de.indymedia.org/node/143635

27.02.2021: Berlin, Demonstration vom Kottbusser Tor zum griechischen Konsulat

25.02.2021: Hamburg, Glasscherben am Generalkonsulat von Griechenland https://de.indymedia.org/node/143358

24.02.2021: Stuttgart, Farbschmierereien/Graffiti am griechischen Konsulat https://de.indymedia.org/node/143301

24.02.2021: Berlin, Besetzung des griechischen Konsulats https://de.indymedia.org/node/143183

18.02.2021: Berlin, Brandanschlag auf einen Hertz-LKW https://de.indymedia.org/node/141337

18.02.2021: Berlin, Kundgebung vor griechischer Botschaft

18.02.2021: Berlin, Soli-Graffiti https://de.indymedia.org/node/140573

17.02.2021: Berlin, Intervention bei der griechischen Gemeinde

0?.02.2021: Berlin, Bruch eines Siemens/Bosch-Autos https://de.indymedia.org/node/143315

12.02.2021: Tübingen, Kundgebung am Sternplatz

12.02.2021: Berlin, Kundgebung vor dem griechischen Konsulat https://de.indymedia.org/node/139536

Call for Day X - Sponti in solidarity with Dimitris Koufontinas



8 pm - Hermannplatz!

Political prisoner Dimitris Koufontinas is on hunger strike since the 8th of January 2021 and on thirst strike since 22th February 2021. He is fighting against his transfer from the agricultural prisons near Volos to the high-security Domokos prison, a decision based under a new "targeting" law which the current right-wing government of New Democracy party has voted. According to this law, prisoners with life-sentences lose the permit of serving their sentences in agricultural prisons. His demand is to be transferred to Korydallos prison in Athens where he is legally supposed to.

This hunger strike is already the fifth he is going through so far in 18 years of incarceration. He is 63 years old and already in poor health condition due to the previous hunger strikes, the long period of imprisonment and his age.

As his doctor already made clear on 2nd of March, we are reaching point zero as the hunger striker's health gradually deteriorates by the long hunger and thirst strike. It's possible that he dies within the next 24 hours.

The state deliberately exhausts and murders D.Koufontinas by not accepting his demand.

The current ruling party New Democracy, has clearly created a fascist regime by limiting of press freedom, suspending the university asylum, by establishing police units inside the public universities, racist anti-immigration policies, evicting squatted houses and social spaces and the tightening of anti-terror laws.

Their political decision to murder D.Koufontinas has a personal background as well. The hunger and thirst striker was a member of the communist armed organization of 17N that was formed after the end of greek dictatorship in 1974. The 17N represented the part of the movement that was not satisfied with the transition to democracy and considered it a superficial regime change that did not alter the actual structures of the junta (dictatorship). In practical terms, the transition from dictatorship to democracy was without significant change in the state apparatus and this was the reason that led to the continuation of the armed struggle. The main targets of 17N were people involved in the dictatorship as well as the CIA chief , police officers, industrialists, publishers. The brother in law of the current greek prime minister Mitsotakis, a politician named Bakoyiannis, who has been involved in huge political/ financial scandals in Greece in 1989, was then executed by 17N.

D. Koufontina since 2002, when members of 17N were arrested, has taken full political responsibility for their actions, self-surrender into the hands of the state. In the prisons he was and is fighting for the rights of the prisoners and as already stated prior this hunger strike, he has done four more, not only for personal benefit, but has been involved in hunger strikes for better conditions of imprisonment, against the antiterrorist law, for the freeing of other members of 17N etc. His current request is to be transferred to the prison he should be in.

As he stated the previous days- he doesn't want to die but he also does not want to live if he is being treated as a human garbage.

He chooses to fight till the end with dignity.

In case the greek state chooses to murder him by not fullfiling his demand, we meet the same day at

HERMANNPLATZ | 20.00 for a sponti



Let's take to the streets. Rage for the murder of Dimitris Koufontinas.



Let that to be the beginning and not the end...

Solidarity actions for Koufontinas from Germany

03.03.2021: Leipzig, Sponti Demo attacking a police station and car

02.03.2021: Berlin, Intervation at Deutche Welle https://kontrapolis.info/2472/

01.03.2021: Berlin, Soli graffiti and call for day X

http://kontrpolioglnxrcdwwxfszih4pifyidfjgq4ktfdu6uh4nn35vjtuid.onion/2462/

28.02.2021: Berlin, Graffiti at five CDU offices https://de.indymedia.org/node/143635

27.02.2021: Berlin, Demonstration from Kottbusser Tor to Greek consulate

25.02.2021: Hamburg, Broken glass at the Consulate General of Greece https://de.indymedia.org/node/143358

24.02.2021: Stuttgart, Paints/Graffiti of Greek Consulate https://de.indymedia.org/node/143301

24.02.2021: Berlin, Occupation of the Greek Consulate https://de.indymedia.org/node/143183

18.02.2021: Berlin, Arson of a Hertz lorry https://de.indymedia.org/node/141337

18.02.2021: Berlin, Manifestation at Greek embassy

18.02.2021: Berlin, Soli-graffiti https://de.indymedia.org/node/140573

17.02.2021: Berlin, Intervation at the Greek community

0?.02.2021: Berlin, Break of a Siemens/Bosch car https://de.indymedia.org/node/143315

12.02.2021: Tübingen, Manifestation at Sternplatz

12.02.2021: Berlin, Manifestation at Greek Consulate https://de.indymedia.org/node/139536