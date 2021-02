[B] In Solidarität mit Dimitris Koufontinas - Angriff auf Siemens-Bosch Transporters

Dimitris Koufontinas, ein politischer Gefangener in Griechenland, befindet sich wegen der illegalen Verlegung von dem landwirtschaftlichen Gefängnis Kassavetia,das Gefängnis Domokos, seit dem 8. Januar im Hungerstreik. Das neue Gesetz unter dem auch dies stattfand beinhaltet, dass Gefangene welche unter dem Antiterror-Gesetz verurteilt wurden, aus den landwirtschaftlichen Gefängnissen in die Gefängnisse wo sie vorher waren überführt werden sollen. In diesem Fall wäre dies das Gefängnis Krydallos gewesen, wo er 16 Jahre seiner Haft verbrachte. Seine Forderung ist es in seine alte Zelle zurück gehen zu können.

Koufontinas wurde für seine Mitgliedschaft in der revolutionären Organisation 17. November verurteilt und ist nun seit 2002 in Haft. Er übernahm damals die gesamte Verantwortung für die Aktionen der bewaffneten Organisation. Es ist nicht das erste Mal, dass die griechische Regierung offensiv gegen politische Gefangene vorgeht. Vor allem in seinem Fall, er spielt eine große und inspirierende Rolle, da er nie Reue gezeigt hat und bis heute zu seinen Ideologien und Aktionen steht.

Als Antwort auf den internationalen Aufruf sind wir in einer verschneiten Nacht auf die Straße gegangen, um einen kleinen Akt der Solidarität mit dem revolutionären Hungerstreikenden D. Koufontinas zu zeigen und ihm solidarische Grüße zu senden. In diesem Sinne haben wir die Fenster und Reifen eines Siemens-Bosch Transporters zerstört.

Wir haben Siemens als Ziel gewählt, da sie bekannt für ihr Angebot und die Ausrüstung des türkischen und griechischen Militärs sind, sowie der kooperativen Unterstützung von deutschen Gefängnissen und deren Mitwirken in vielen anderen, wirtschaftlichen Skandalen in Griechenland, in welchen auch die Familie des derzeit regierenden Premierminister tief involviert ist.

Solidarität heißt Angriff!



SOFORTIGE ERFÜLLUNG SEINER FORDERUNG IN DAS GEFÄNGNIS KORYDALLOS ZU KOMMEN

SOLIDARITÄT MIT DIMITRIS KOUFONTINAS