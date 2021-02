nicht morgen, sondern jetzt: rigaer 94 verteidigen!

wir haben uns die nacht genommen um in gedanken an die liebig34 und im wunsch die rigaer94 zu verteidigen das büro der spd lübeck mit hämmern einzuschlagen und mit farbe zu markieren. gründe hierfür gibt es viele und so waren wohl schon vor uns menschen dort um ihre solidarität mit den gefährt*innen des bawa in flensburg mit einer parole an die scheibe zu malen.

die spd ist mit hauptverantwortlich dafür das unsere gefährt*innen in berlin in der rigaer94 wiedermal bedroht sind. mit einem einbruch und einer eventuellen räumung durch die bullen ist zu rechnen. unser angriff ist ein vorschlag nicht mehr länger zu warten bis das wahrscheinliche eintritt sondern schon jetzt zuzuschlagen. parteibüros von spd, linken und grünen gibt es überall. lasst uns gemeinsam klar machen: räumt und zerstört ihr unsere häuser und projekte, zerstören wir eure, egal ob in berlin, lübeck oder sonst wo.

komplizenschaft und liebe unseren gefährt*innen in der rigaer94.

es lebe die anarchie