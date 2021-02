Wir brauchen solche Menschen! - Ein Gruß von Magritt Schiller an Dimitris Kofountinas

Von der Gefängniszelle aus hat er immerwieder Impulse gegeben, damit Kämpfer aus anderen Ländern nachGriechenland kamen um von ihren Erfahrungen zu erzählen. Aus Uruguay, aus dem Baskenland, aus Deutschland. Er hat in der Zelle im Keller des

Athener Hochsicherheitsgefängnisses ein Buch über seine Geschichte, seinen Kampf und seine politischen Vorstellungen geschrieben. Und er hat Bücher aus dem Spanischen übersetzt, die er wichtig fand. So bin auch ich nach Griechenland gekommen, auf Einladung von Dimitris, nachdem er mein Buch übersetzt hatte. Ich durfte ihn nie sehen, eine Besuchserlaubnis wurde mir verweigert, aber wir waren füreinander sichtbar. Eine große Ermutigung für mich.

Dimitris steht für die tiefe Überzeugung leben und kämpfen zu wollen,

auch wenn es den eigenen Tod bedeuten kann. Er hat sich mit seinem Leben in die Verantwortung gestellt, für seine politischen Überzeugungen alles zu geben.

Wir brauchen solche Menschen.

______

ENGLISH

To be political means to seek impact with one's own life, not to get lost in insignificance, not to surrender. And it is fundamental to be visible to each other. An indispensable basis for solidarity. Dimitris has always worked this way. Even from the prison cell, he has always constantly fought so that comrades from other countries came to Greece to share their experiences. From Uruguay, from the Basque country, from Germany. He has written a book about his history, his struggle, and his political ideas in the basement cell of Athens Maximum Security Prison. And he translated books from Spanish that he found important. That's actually how I came to Greece, attending to Dimitris's invitation after he translated my book. I was never allowed to see him in person. I was denied the permit to visit him. But still, we were visible to each other. A great encouragement for me.

Dimitris stands with full conviction in life and fight, even if that means his own death. He has put his repeatedly his life on the line and has given everything for his political convictions

We need such people.

_____

ESPAÑOL

Ser político significa buscar un impacto con la vida propia, no perderse en la insignificancia, no rendirse. Y es fundamental ser visibles para los demás. Una base indispensable para la solidaridad. Dimitris siempre ha trabajado en esto. Desde la celda, siempre ha dado impulsos para que luchadoras de otros países vinieran a Grecia a narrar sus experiencias. De Uruguay, del País Vasco, de Alemania. Escribió un libro sobre su historia, su lucha y sus ideas políticas en la celda subterránea de la prisión de máxima seguridad de Atenas. Y tradujo libros del español que le parecieron importantes. Así es como llegué a Grecia también, por invitación de Dimitris, después de que él tradujera mi libro. Nunca me permitieron verlo, me negaron el permiso de visita, pero nos hicimos visibles el uno para el otro. Un gran estímulo para mí.

Dimitris representa una profunda convicción de querer vivir y luchar, aunque pueda significar su propia muerte. Se ha jugado la vida para

darlo todo por sus convicciones políticas.

Necesitamos gente así.

*Margrit Schiller, ex politische Gefangene und 18 Jahre im Exi in Latein Amerika. Dimitris übersetzte ihr Buch "Es war ein harter Kampf um meine Erinnerung"