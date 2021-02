Das Gefangenen Info 434 ist erschienen!

Die Inland Rubrik beginnt diesmal mit zwei Redebeiträgen. Der eine würde vor dem Wohnsitz des Hamburger Innensenators Andy Grote vorgetragen und der Andere bei der Abschlusskundgebung in Hamburg-Neustadt. Des weiteren gibt es

einen Bericht von der Demo in Hamburg gegen den Polizeistaat, zwei Artikel der Gefangenen Sunny, welche in Chemnitz einsitzt und eine Presseerklärung zum Wurzen-Verfahren. Auf internationaler Ebene informieren wir Euch über die Veröffentlichung des Buches unseres Freundes Andreas Krebs, sowie über die Befreiung des Genossin Dallala. Leider müssen wir hier auch über die Hinrichtung von fünf politischen Gefangenen

in den Gefängnissen von Mashhad und Zahedan berichten. Das neue GI enthält außerdem noch eine Erklärung von Georges Abdallah, einen Artikel zu einem Massaker an der iranischen Bevölkerung und einen Beitrag vom „Netzwerk Freiheit für alle politischen Gefangenen“ der sich mit den Kämpfen in Peru befasst. Wie immer drucken wir Briefe von Carmen Forderer, Erdal Gökoğlu, Rainer Loehnert und Musa Aşoğlu. So jetzt aber genug aufgezählt, das Heft will nun verschlungen werden.

Nur eins noch, wir hoffen das unserer Beitrag zu dem Gedanken einer vereinten, spektrenübergreifenden, linken Verteidigungsfront viele produktive Diskussionen anregt.

Viel Spaß beim lesen

Inhaltsverzeichnis

Schwerpunkt:

Repression in Deutschland

§129? Kennen wir schon …

Das Rondenbarg-Verfahren

Wer „Terrorist*innen“ verurteilen will, muss sie sich schaffen

Martin E. zu seiner Situation im Knast Stammheim

Der Kampf im TKP/ML-Verfahren geht weiter

Neuigkeiten zu den Verfahren gegen neun Antifaschist:innen aus Baden-Württemberg

Repression, Kriminalisierung und Terrorisierung gegen Revolutionäre Suryoye Aktivisten in Deutschland

Kommt zu Knastkundgebung am 20.März nach HH-Billwerder

Inland

Kurzer Bericht von der Demo in Hamburg gegen den Polizeistaat BRD

Redebeitrag vor dem Wohnsitz vom Innensenators Andy Grote

Redebeitrag auf der Abschlusskundgebung in Hamburg-Neustadt

Corona nun ist`s da

Kaufsucht-Der Weg dahin und daraus!?

Auswertung der Demo: Solidarität mit dem palästinensischen Widerstanden

International

Update Andreas Krebs

Unser Freund Andreas Krebs hat sein Buch „Der Taifun“ veröffentlicht

Wir haben unsere Genossin Dallala befreit

Khamenei ordnet das Massaker an der iranischen Bevölkerung an

Wir verurteilen die Hinrichtung von fünf politischen Gefangenen in den Gefängnissen von Mashhad und Zahedan

Ein Mensch ist frei geboren, und überall liegt er in Ketten

Erklärung von Georges Abdallah – 24. Oktober 2020

Gefangene

2 Briefe von Musa Asoglu

Brief von Carmen Forderer

Brief von Rainer Loehnert

