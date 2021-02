(B) Kundgebung vor dem grieschischen Konsulat in Solidarität mit dem Hungerstreik von Dimitris Koufontinas

*english below*

Als Antwort auf den internationalen Aufruf zur Solidarität und Aktion für den Hungerstreikenden Dimitris Koufontinas versammelten wir uns vor dem griechischen Konsulat in Berlin. Menschen verteilten Flugblätter, riefen Parolen und verlasen Texte in Bezug auf die aktuelle Situation des kommunistischen Revolutionärs D. Koufontinas, um deutlich zu machen, dass Solidarität keine Grenzen kennt und wir immer gegen die Repressionsmechanismen kämpfen werden.

SOLIDARITÄT MIT DIMITRIS KOUFONTINAS

STAAT UND KAPITAL SIND DIE WAHREN TERRORISTEN

SOLIDARITÄT MIT DEN BEWAFFNETEN GUERILLAS

english

Answering the international call for solidarity and action for the hunger striker Dimitris Koufontinas, we gathered outside the greek Consulat in Berlin, where people gave flyers, shouted slogans, and read texts about the situation of the communist revolutionary D. Koufontinas, making it clear that solidarity does not recognize their borders and that repressive mechanisms will always find us against.

SOLIDARITY TO DIMITRIS KOUFONTINAS

STATE AND CAPITAL ARE THE ONLY TERRORISTS

SOLIDARITY TO THE ARMED GUERILLAS