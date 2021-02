Updates zur Räumung der Zeltstadt Rummelsburger Bucht // Weiterbau Coral World?

Obwohl sich Politiker*innen und Sozialarbeiter*innen zunächst als Held*innen feierten wird nun wieder jegliche Verantwortung von sich geschoben – die Räumung war natürlich ncht so vereinbart, natürlich haben sie damit nix zu tun und natürlich können sie diese aber auch nicht wirklich verhindern.

Nun haben diejenigen, die sich die ganzen Zeit einen runter holen auf ihre angebliche Güte (Kevin Hönicke, Elke Breitenbach, Karuna) „ausgehandelt“, dass die Bewohner*innen bis Freitag 12.2., 16 Uhr ihre Sachen abholen dürfen. Die (Weiter-)Räumung ist also bis dahin ausgesetzt, was auch bedeutet, sie kann noch verhindert werden. Sonntag Abend gab es bereits eine Demo, am Mittwoch findet die nächste Kundgebung statt vor dem Roten Rathaus.

Wir wollen mit diesem Text lediglich daran erinnern, wer hier die Akteur*innen der Verdrängung sind – auf dem Gelände der Zeltstadt soll nämlich ein Wasserpark enstehen.

Doch zeigen die aktuellen Entwicklungen auch, dass der Kampf um die Rummelsburger Bucht noch lange nicht vorbei ist. Ob Padovicz, Investa oder Coral World – der Bucht stehen eine Reihe an großen Bauprojekten bevor, für die nicht nur die Zeltstadt weichen soll, sondern die Häuser in der Hauptsraße 1 und die dahinter liegenden Wagenpläzte. Sabot Garden wurde vergangens Frühjahr bereits geräumt – auch hier waren nicht nur die Cops dabei sondern spielte der Senat eine Rolle. Mit den Bauplänen wird aus einer der letzten größeren Grünflächen in Ringbahnnähe ein Ort für Luxuswohnungen und reiche Tourist*innen. Von beidem hat Berlin bereits genug.

Über Coral World (Coral World Berlin GmbH)

Der Meeresbiologe und Milliardärs-Sohn Benjamin Kahn (Aurec Capital) plant auf der Fläche von der Kynaststraße bis ans Paul-und-Paula-Ufer auf insgesamt 22.000 m2 einen kostenpflichtigen Freizeitpark mit dem Schwerpunkt Unterwasserwelt (sog. Coral World), eine frei zugängliche Grünlage und etwa 100 Parkplätze. Coral World International, welches bereits in Australien und Israel, auf Mallorca und Hawai ähnliche Aquaparks betreibt, will hier nach einer 3-5jährigen Bauzeit den zahlkräftigen Besucher*innen (Eintritt ab 20 Euro aufwärts) den Lebensraum unter Wasser in Form von Wasserbecken mit Korallen, Haien, Rochen und anderen Pflanzen- und Tierarten näher bringen. Coral World will etwa 40 Millionen Euro investieren. Es ist das dritte Groß-Aquarium in Berlin (neben Zoo und Sea Life). Erwartet werden pro Jahr rund 500.000 Besucher*innen. Für die Umsetzung ist Gabriele Thöne engagiert worden. Sie war Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Finanzen (unter Thilo Sarrazin) und hat den Grundstücksdeal mit Coral World damals mit eingefädelt. Außerdem war sie bis 2013 Geschäftsführerin des Berliner Zoos und des Tierparks – den direkten Konkurrenten von Coral World. Der Aquapark wird geplant von dem Architekturbüro Maske und Suhren (Kurfürstendamm 22), das auch für populäre Bauprojekte wie u.a. den Zoo-Palast, Bikini Berlin oder die Bar25 verantwortlich war. Die Parkanlage von Coral World wird von den Schweizer Landschaftsarchitekten Hager umgesetzt, die u.a. den Innenhof des Bundestages gestaltet haben und aktuell den Botanischen Garten umbauen.

Verantwortlich als Eigentümer fürs Abbaggern der Zelte, Planung und Bau von Coral World:

Coral World Berlin GmbH: Bleibtreustr. 41, c/o Aurec Real Estate Europe GmbH, D-10623 Berlin

Gabriele Thöne: Brotteroderstr. 38, 12249 Berlin (mail unter: www.thoene-berlin.eu)

Architekturbüro Anna-Margarethe Maske & Jens Suhren: Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin

Landschaftsarchitekten Hager Partner AG: Crellestraße 29-30, 10827 Berlin

Verantwortlich für die Räumung:

Bezirksstadtrat Kevin Hönicke, SPD, Sitz im Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin

SPD Lichtenberg: Rathausstr. 7, 10367 Berlin

Senatsverwaltung Integration, Arbeit und Soziales: Oranienstraße 106, 10969 Berlin

Elke Breitenbach

KARUNA Sozialgenossenschaft eG.: Hausotterstr. 49, 13409 Berlin

Außerdem: Polizei Berlin, BVG, DRK, Katastrophenschutz, ASB e.V., Kreuzberger Himmel…

