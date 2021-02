(A-Radio) Berlin: Interview zur Räumung der Zeltstadt in der Rummelsburger Bucht

Alle Downloads und Links findet ihr auf der Website des Anarchistischen Radios Berlin.

Pünktlich zum Kälteeinbruch räumen in der Nacht auf den 6. Februar 2021 Berliner Bullen die Zeltstadt in der Rummelsburger Bucht. Um der vorherrschenden Einordnung dieser Räumung etwas entgegenzusetzen, haben wir als Anarchistisches Radio Berlin mit Personen ein Interview geführt, die sich am Tag darauf an einer Kundgebung beteiligten und auch eine Stellungnahme verfasst haben. Das Interview wurde schriftlich geführt und von uns im Anschluss eingesprochen.

Länge: 10:39 min

All unsere monatlichen Podcasts auf einem Blick findet ihr übrigens hier. Den letzten Monatsrückblick zum Monat Januar hier.

Neben dem Podcast haben wir vor Kurzem auch andere Beiträge veröffentlicht:

