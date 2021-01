Adbusting zum Todestag von Maria B.

Trotz massiver Polizeipräsenz anlässlich der Gedenkkundgebung für Maria B. ist es uns gelungen vor ihrer Nase, am hellichten Tag und unbemerkt ein Plakat in eine Werbevitrine direkt vor der Wache aufzuhängen.

https://de.indymedia.org/node/132953

Wir teilen den Wunsch, das Gedenken am Maria im Kiez zu verankern.

Inspiriert von einem Adbusting zum Todestag von Oury Jalloh (https://vimeo.com/498319295) haben wir beschlossen uns eigene Schlüssel anzufertigen: Also ab in den Baumarkt 6Kantschlüssel besorgt (sind klein und handlich) und mit einem Winkelschleifer eine kleine Kerbe in die Mitte geflext.

Hier eine Anleitung:

https://bbsc.blackblogs.org/wp-content/uploads/sites/782/2020/03/anleitu...

Und da wir gehört haben, wie sehr sich die Cops über polizeikritische Adbustings freuen, haben wir dieses Plakat direkt vor ihrem Abschnitt platziert.

Solidarische Grüße gehen an Freund*innen und Angehörige von Maria,

an alle Menschen, die an dem Gedenken teilgenommen haben (ob präsent oder nicht)

und an alle Menschen die in Zukunft dafür sorgen werden, dass der Mord an Maria nicht in Vergessenheit gerät.

Außerdem ein Dankeschön an den BBSC für den Trick mit den Schlüsseln und einen Gruß an die Kommunikationsguerillia-Gruppe "Polizei abschaffen" ( https://abschaffen.noblogs.org/ ) welche letztes Jahr mit Adbustings auf Polizeigewalt aufmerksam machte.

In offener Feindschaft mit dem Bullenstaat

Maria Rest In Power