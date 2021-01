[B] Maria B. - von Polizisten ermordet

Am 24. Januar jährt sich der Mord an Maria B. durch vier Berliner Polizisten zum ersten Mal.

Am frühen morgen des 24.1.2020 drangen die Polizisten gewaltsam in Marias Zimmer ein, in dem sie zuvor Schutz suchte. Dort fanden sie, wie erwartet, Maria vor, die sich mit einem Messer in der Hand auf der anderen Seite des Zimmers befand. Aus sechs Metern Entfernung schossen die Polizisten der Frau in die Brust. Sie starb an den Folgen der Schüsse.

Im Nachhinein lief dann alles wie immer - die Ermittlungen wurden sang- und klanglos eingestellt, die Täter behaupteten, aus Not heraus gehandelt und keine Fehler begangen zu haben.

Sie kamen wohl nicht darauf, das Zimmer wieder zu verlassen. Oder gar nicht erst einzubrechen. Sie kamen nicht auf die Idee, den Sozial-Psychiatrischen Dienst einzuschalten. Sie kamen nicht auf die Idee, die Psycholog:innen dazu zu rufen, die der Polizei zur Verfügung stehen.

Es gibt zahlreiche Berufsgruppen, die regelmäßig mit Messern konfrontiert sind - Sozialarbeiter:innen, Pfleger:innen, Türsteher:innen - sie alle schaffen das, ohne ihren Gegenüber zu töten.

Warum also morden Polizisten? Wahrscheinlich, weil sie keine Strafen befürchten müssen. In gerade einmal 6% der Fälle, in denen wegen unrechtmäßiger Gewaltanwendung durch Polizist:innen ermittelt wird, kommt es überhaupt zur Anklage. Polizist:innen sind häufig so von sich selbst und der Rechtmäßigkeit ihrer Tat überzeugt, dass sie dafür wortwörtlich über Leichen gehen.

Wir wollen das Gedenken an Maria im Kiez verankern!

Nicht nur wurden die Ermittlungen zu Marias Tod eingestellt, es gab auch keine abschließende Stellungnahme durch die Polzei, oder auch nur eine Randnotiz in Zeitungen.

Doch der Mord an Maria muss öffentlich sichtbar bleiben!

Gedenken wir Maria gemeinsam:

Am 24.1.2021, 15:00 Uhr

Grünberger Straße 46, Friedrichshain

Maria, Rest In Power!