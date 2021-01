TWITTER SPERRT EA HAMBURG*

Seit längerem nutzen wir als EA unseren Mastodon-Account ausführlicher als den bei Twitter. Wir

posten etwas früher und haben mehr Zeichen dafür. Immer wieder bitten wir dort darum neben

zentralen Diensten auch Alternativen wie Mastodon auszuprobieren.

Aus gutem Grund - nun machen wir erstmal eine Twitter-Pause:

"Your account is suspended and is not permittet to send Tweets."

:pacmanclyde: Helft uns und teilt die Nachricht mit euren Freund*innen.

:pacmanblinky: Erklärt euren Freund*innen bei Twitter, wie sie Mastodon (zusätzlich oder statt

Twitter) nutzen können.

:pacmaninky: Wir freuen uns über alle, die uns auf Mastodon folgen.

Wie üblich erklärt Twitter die Sperrung nicht, so dass wir Nachfragen nach dem Grund und Länge

der Sperrung unbeantwortet lassen müssen.

* Im #Rondenbarg <https://mastodon.bida.im/tags/Rondenbarg>-Massenprozess fallen alle

Januar-Prozesstermine gegen die 5 jungen Angeklagten wegen #Corona

<https://mastodon.bida.im/tags/Corona> aus.

Der nächste Termin ist frühestens am 10.2.2021.

Weitere Termine, Einschätzungen und Hintergrundinfos findet ihr auf dem Soli-Blog:

https://rondenbarg-prozess.rote-hilfe.de <https://rondenbarg-prozess.rote-hilfe.de/>

Freiheit für alle!

Solidarische Grüße vom EA Hamburg