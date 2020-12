FLINT* Solifoto für Lina

Vor über einem Monat wurde uns unsere Freundin und Genossin Lina genommen und in den Knast gesteckt. Ihr wird nach §129 die Gründung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen.

Auch wenn man nicht über die grottige Ermittlung (seit ihrem Bestehen kann die SokoLinx keine wirklichen Erfolge für sich verbuchen) und noch schlechtere Berichterstattung (das Grundprinzip der Unschuldsvermutung wurde über jeden Haufen geworfen) überrascht sein sollte, fragen wir uns doch, ob Journalist*innen und Ermittler*innen Frauen unter uns Linken für so rar gesät halten, dass Lina direkt für jede sog. linke Straftat der letzten Jahre, bei der eine Frau beteiligt war, herhalten muss.

Doch in der Presse mag man noch mehr Verstörendes verkünden, sie trug Nagellack und Rock; man könnte sie fast zierlich nennen (in dem Punkt scheint man sich unter den Männern noch nicht ganz einig). Das Bild der linken "Rädelsführerin“, welches sich herbei imaginiert wird, erfüllt sie leider nicht so richtig. Wie das aussehen könnte, weiß aber auch niemand so genau. Vielmehr scheint doch offensichtlich zu werden, dass unsere Gesellschaft nicht damit umgehen kann, wenn Frauen ein stereotypisch männliches "Verbrechen" begehen. Sie fordern das geschlechtliche Konstrukt heraus, welches Frauen als nicht bedrohlich kennzeichnet. So versucht die Presse aus dem Konstrukt weibliche Unschuld versus männliche Gewalt ein Sensationsspiel zu betreiben. Politische aktive Frauen und Lina werden exotisiert - oder um es mit der der bürgerlichen Presse zu sagen "Diese Frau bleibt ein Geheimnis". Wie absurd das alles ist in einer Zeit, in der Männer in ihren Kellern Sprengstoff und Löschkalk horten, muss eigentlich nicht erwähnt werden.

Antifaschistischer Kampf bleibt notwendig egal wie ihr uns mit Repressionen überzieht, objektiviert und angreift! Ob mit Minirock und Nagellack oder ohne – der Kampf geht weiter!

Wir fordern die sofortige Freilassung von Lina und die Abschaffung der SokoLinx. Wir solidarisieren uns mit Lina und allen anderen antifaschistischen Gefangenen. Ihr Kampf ist unser Kampf. Wir sind alle §129!

If I had a hammer, i'd smash patriarchy!