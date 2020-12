Pankow: Protest gegen Coronaleugner*innen. 14.12.2020

Schüler*innen stehen auf!

- Gegen Coronaleugnung und gefährliche Verschwöhrungstheorien. - Für ein verantwortungsvolles Miteinander. Kundgebung:Mo. 14.12.202017.00 Uhr | Rathauscenter Pankow(Sparkasse, Bereite Straße 20) Sehr geehrte Anwohner*Innen, sehr geehrte Leser*Innen, bestimmt haben sie von den großen ‚Anti-Corona-Protesten‘ in vielen Teilen Deutschlands gehört. Auch in Pankow trifft sich nun seit einer Weile Montags ein Teil dieser Bewegung. Die Proteste verharmlosen nicht nur die Pandemie. Sie sind außerdem offen für Reichsbürger, extreme Rechte von NPD, AfD und Identitären. Die stellen sich nicht nur dazu, sondern halten Reden und organisieren die Veranstaltungen mit. Gegen die Corona-Maßnahmen ist ihnen jedes Bündnis recht. Antisemitische Verschwörungsideologien und eklige Vergleiche zum NS sind nicht selten. Meist treten die Demonstrationszüge mit Trommeln, Flaggen und ohne Beachtung der Hygieneregeln auf. Hier in Pankow gibt es ein anderes Bild: Als“besorgte Eltern“ spazieren die Teilnehmer*innen durch den Kiez ohne Veranstaltungsanmeldung und Hygienemaßnahmen. Wollen unscheinbar ins Gespräch kommen… Sie geben vor, sie gingen für Kinder, Schüler*Innen und andere Jugendliche auf die Straße. Es stimmt, viele von uns Es stimmt, viele von uns sind genervt vom Maskentragen. Aber wir finden diese und andere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wichtig! Wenn Sie Montagabend hier im Kiez angesprochen werden von diesen „besorgten Eltern“, bitten wir Sie: Lassen Sie sich nicht bequatschen. Schweigen Sie nicht, wenn Coronaleugner*Innen sich zum Superspreader-“Spaziergang“ auf der Breiten Straße (zwischen Pankow Kirche und Rathaus) treffen. Allgemein wurde außerdem beobachtet wie Coronaleugner*innen Menschen mit Masken und gerade ost-asiatische gelesene Menschen angepöbelt wurden. Bitte passen Sie auf sich und ihre Mitmenschen auf. Am Montag können sie von Fenstern und Balkonen laut sein, hängen Sie ein Schild oder Transparent auf, informieren sie Freunde, Familie und Bekannte! Zeigen Sie ihren Protest! Wir Schüler*Innen halten am kommenden Montag ab 17 Uhr auf der Breitenstraße vor der Sparkasse eine Kundgebung gegen Coronaleugnung und rechte Verschwörungsideologien ab. Wir werden zeigen, dass wir als Jugend die Pandemie ernst nehmen und nicht bevormundet werden wollen. Kommen Sie gerne vorbei und unterstützen Sie unseren Protest!