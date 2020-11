Smash Patriarchy - Bannerdrop am 25.11.

Bannerdrop am Tag gegen Patriarchale Gewalt

Wir haben heute am 25.11., dem Tag gegen patriarchale Gewalt zum Abschluss einer kämpferischen FLINTA* Demo einen Bannerdrop mit der Aufschrift "Smash Patriarchy" gemacht. Wir möchten damit gegen dieses patriarchlae Kacksystem kämpfen.

Ein System, dass sich strukturell auf unser sein, unsere Leben und die Entscheidung wen wir lieben auswirkt.

Das patriarchale Kacksystem normiert unsere Körper und verweigert uns die Selbstbestimmung,

Ein System, das dazu führt, dass wir immer weniger Orte haben und uns auch noch die letzten verbliebenen wie die Liebig 34 in Berlin noch genommen werden,

Wir müssen dieses System nicht nur hinterfragen, sondern auch angreifen und schließlich überwinden. Wir brauchen eine radikale queerfeministische Revolution. Gegen eure Gewalt unser Widerstand!

Soligrüße an die queerfeministischen Kämpfe in Polen, an die Aktivist*innen der Liebig 34 in Berlin (Liebig lebt!) und an all diejenigen, die mit uns unsere Kämpfe kämpfen.

PATRIARCHAT ZERSCHLAGEN IMMER und ÜBERALL!