(HH) Sie für uns, wir für Sie! Ein solidarisches "Moin" aus Hamburg!

Sie für uns, wir für sie.

Militanter Antifaschismus ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Darum allen Faschisten und allen die sie schützen und unterstützen entgegentreten und das auf allen Ebenen und mit allen Mitteln!

Die Zeiten sind hart und verdeutlichen, wenn ihr mit der ganzen Scheiße nicht einverstanden seid, bildet euch, bildet Banden und greift an...die Nächte gehören uns!

Freiheit für unsere Genoss*innen Nina, Dy und Jo.

Solidarität mit allen politischen Gefangenen hier und auf der Welt.

Solidarität mit allen Betroffenen von §129 a/b.

Beteiligt euch an der Antirepressions-Demo in Hamburg am 5. Dezember um 16:00 am HBF - Gemeinschaftlicher Widerstand - Gegen ihre Klassenjustiz