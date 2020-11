Nieder mit dem Patriarchat – trans folks Bash Back!

Trans Menschen, besonders trans Frauen of Color, werden extrem häufig angegriffen und immer wieder ermordet. Insbesondere wenn Transfeindlichkeit, Mysogynie (Abwertung von Frauen) und Rassismus zusammenkommen, ist das allzu oft eine tödliche Mischung. Nach sicher sehr lückenhaften Datensammlungen werden um die 300 trans Menschen auf Grund ihrer Geschlechtsidentät jährliche weltweit ermordet und knapp die Hälfte aller trans Menschen erlebten in ihrem Leben sexualisierte Gewalt. Vor allem am Arbeits- und Ausbildungsplatz sowie im Gesundheitsbereich machen trans Personen oft Diskriminierungserfahrungen, werden konsequent misgendert, gekündigt wenn sie sich wehren oder ihnen gleich der Zugang verwehrt.

Neben diesen beiden von transfeindlicher Gewalt geprägten Orten, sticht ein weiterer besonders hervor: das Gefängnis. Das Wegsperren von Menschen allein ist einer Gesellschaft schon unwürdig genug. Doch besonders für trans Menschen sind Gefängnisse Orte des Schreckens. Es wird nach binären Geschlechtern eingeteilt, trans Menschen werden ihrer Selbstbestimmung beraubt, und oft werden sie innerhalb dieses binären Systems in den falschen Knast gesteckt. Für nicht-binäre Menschen gibt es erst recht keinen Ort der sie nicht falsch zwangszuordnet. Kein Knast für trans Menschen, kein Knast für niemensch!

Geschlechter-Binarität und cis-hetero-Normativität sind, wie das Patriarchat in seiner heutigen Form, europäisch-koloniales Exportprodukt. Kämpfe gegen das Cistem sollten sich immer auch gegen Rassismus und koloniale Kontinuität wenden. Wir wollen nicht uns anpassen und ein Stück des Kuchens. Wie wollen die ganze Bäckerei abreißen!

Wir, eine Gruppe genderqueerer Leute, die mit der Gesamtscheisze unzufrieden sind, haben ein trans_pi gemalt mit der Aufschrift: „Nieder mit dem Patriarchat. Befreiung statt Anpassung“ und „Fight racism“, sowie „trans folks Bash Back!“.

In Erinnerung an Marsha P. Johnson, Yampi Méndez Arocho, Lexi, Merci Mack, Aja Raquell Rhone-Spears, Nina Pop und alleanderenermodeten trans Menschen weltweit.

Erinnern heißt Kämpfen!