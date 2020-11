Das Gefangenen Info 432 ist erschienen!

Erwähnen wollen wir an dieser Stelle, daß wir einen LeserInnenbrief erhalten haben mit der Kritik an unserem letzten Schwerpunkt in der Ausgabe 431.

Wir hätten in unserem Beitrag zu Gefangenebefreiung erwähnen müssen, daß Inge Viett in ihrem Prozess Anfang der 1990ern in den „Genuss“ der Konzeugenregelung gekommen ist. Till Meyer hat sich öffentlich vom bewaffneten Kampf distanziert und mit dem Ministerium für Staatssicherheit der

DDR zusammengearbeitet. Wir hoffen wir haben der Kritik hiermit Rechnung getragen.

Vieles ist in passiert seit der letzten Ausgabe. Wir trauern um unseren Freund und Mitstreiter Manfred Peter. Ihr findet zu ihm mehrere Beiträge in diesem Heft. Wir werden in den kommenden Montaten seine Autobiographi „Revolution im Herzen“ veröffentlichen, deren Vorwort könnt ihr in dieser

Ausgabe lesen.

In der Türkei ist es wieder zu Massenverhaftungen von Aktivisten verschiedenen linker und revolutionärer Organisationen gekommen. Verschiedene Gefangene sind im Hungerstreik. Und auch in Deutschland gab es

über 30 Razzien in mehreren Städten. Betroffen davon sind vorallem die GenossInnen vom Roten Aufbau. Zeigt euch solidarisch!!!

Allerdings gibt es nicht nur schlechte Nachrichten Der New Yorker Black Panther Jalil Muntaqim hat in seiner 10. Bewährungsanhörung seit 1998 endlich

Freiheit zugesichert bekommen: laut einem Beschluss des Bewährungsausschusses muss er bis spätestens 20.Oktober 2020 frei gelassen werden.

Jalil Muntaqim hat 49 (!) Jahre in Haft verbracht. Er wurde 1971 für eine bewaffnete Aktion der Black Liberation Army verurteilt. Jalil hat seit längerem gravierende gesundheitliche Probleme, die in naher Zukunft hoffentlich behandelt werden können. Erst im Mai 2020 war er zusätzlich an Corona

erkrankt. Er konnte glücklicherweise trotz katatstrophaler Gesundheitszustände im New Yorker Gefängniskrankenhaus überleben.

Wir freuen uns sehr Latife von der Gefangenenliste streichen zu können. Wir senden ihr ganz viel Kraft und Liebe für ihren weiteren Weg.

Wir entlassen euch hiermit ins Heft und wünschen euch viel Spaß beim Lesen.

Eure Redaktion

Inhalt

Schwerpunkt

4 Graffiti Schwerpunkt

8 Interview mit einem Anwalt

12 Jemandem ungefragt mit der politischen Meinung ins Gesicht

springen is fun

14 Interview mit mit dem Sprüher ACAB

16 Lebanon would be better if ...

Inland

17 Medizinische Versorgung hinter Gittern

18 JVA freiburg und ihre Quarantänestation

19 Oberstaatsanwalt Matthias Fenner – ein Beamter offenbartsich

21 G20-Massenprozesse

22 Wie Bullen versuchen vor den Rondenbargprozessen Stimmung

über Aktenzeichen XY zu verbreiten

23 Aktuelle Bezüge zu Loics 1. Prozesserklärung vom 17.6.2020

24 Brandgutachten abgelehnt

26 Stimmung in Stuttgart verschärft sich immer mehr

28 Drakonische Strafen im Münchener Kommunistenprozess verhängt

29 Zum Tod von Manfred Peter

30 Den harten Steifel in dein Rücken

Vorwort von Manfred Peter zu seiner Autobiografie

31 Gesinnungsjustiz gegen linke Aramäer in Deutschland

37 O-Töne Aus dem Knast Andreas Krebs

39 Brief von Erdal Gökoğlu vom 30.8.20

Brief von Musa Asoglu

40 2 Briefe vom Carmen Forderer

41 Aus einem Brief von Rainer Loehnert

Gefangene

International

32 Wo ist die Revolutionäre Suryoye (Aramäer) - Aktivistin und

Journalistin Dallala Nirto?

33 Politische Gefangene im Iran befinden sich im Hungerstreik

34 Über die Notwendigkeit von Streikkomietes

35 Der Genosse Valter Ferrarator lebt in unseren Kämpfen weiter

36 Sofertige Freilassung der politischen Gefangenen Mapuche und der Demokratiebewegung in Chile.!

Kontodaten:

Preise Jahresabo

Normal

Inland: 25,20 €

International: 28,40 €

Förderabo

Inland: 28,00 €

International: 31,20 €

Kontodaten:

Gefangenen Info

Kontonr: 10382200

BLZ: 20010020

IBAN: DE93 2001 0020 0010 3822 00

BIC: PBNKDEFF200

Postbank Hamburg