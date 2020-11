Knastspaziergang für die Danni Gefangenen am 09.11.2020

Am Montag (09.11.) haben wir dem Knast in Frankfurt einen Besuch abgestattet. Mit Feuerwerk haben wir unsere Genoss*innen im Knast gegrüßt. Außerdem haben wir mit Farbe Parolen hinterlassen, damit unser Besuch noch lange in Erinnerung bleibt. Ein Video davon findet ihr hier: https://vimeo.com/478655815

Um den Genoss*innen im Knast das Leben erträglicher zu machen könnt ihr ihnen schreiben. Infos dazu findet ihr hier: https://de.indymedia.org/node/116607

Grüße gehen auch an die von Repression betroffenen Antifaschist*innen in Stuttgart und Leipzig. Freiheit für Jo, Dy und Lina.

Solidarität mit den Betroffenen der 129 a verfahren in Hamburg, Frankfurt, Berlin und Leipzig. Keinen Frieden mit dieser Klassenjustiz!

Der Kampf um den Danni geht erst richtig los. Beteiligt euch an den Aktionen, ob im Danni oder vor eurer Haustür. Kommt in Frankfurt zur Kundgebung am Freitag den 13.11. um 17 Uhr zur JVA Preungesheim.

Freiheit für die Danni Gefangenen!

Freiheit für alle politischen Gefangenen!

Freiheit für alle Gefangenen!

Kommt in den Wald!