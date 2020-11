[S] Sponti nach Festnahme - Antifa bleibt notwendig!

Einerseits natürlich in Bezug auf weitere Repression. Andererseits aber auch dahingehend, dass wir als antifaschistische Bewegung uns nicht einschüchtern lassen und im Angesicht der Repression weiterhin aktiv bleiben. Repression hat neben der direkten Bestrafung Einzelner (was auch fortlaufend passiert), immer auch zum Ziel, unseren Kampf zu verhindern und zu delegitimieren: durch andauernde Schikanen, Einschüchterung und Verfolgung. Dem Wirken wir entgegen, indem wir weiterhin daran arbeiten, eine starke antifaschistische Bewegung aufzubauen. Gerade jetzt ist das mehr als notwendig. Im Zuge einer sich anbahnenden, kapitalistischen Krise spitzen sich gesellschaftliche Widersprüche weiter zu und treten offen zu Tage. Erste Anzeichen lassen sich bereits jetzt erkennen und entsprechende Entwicklungen durch die Krisenpolitik der Herrschenden weiter verschärft. In solchen Situationen können Rechte schnell an Basis gewinnen und sind mit hohlen Phrasen und einfachen Sündenböcken schell anschlussfähig. Hier Rechten entgegenzutreten, so wo es nur geht zu konfrontieren und gleichzeitig den Raum für fortschrittliche Perspektiven zu schaffen muss auch weiterhin unsere Aufgabe sein.

Freiheit für alle politische Gefangene!

Antifaschismus bleibt notwendig!