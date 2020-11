Von Chemnitz bis Hamburg - Parkbänke stehen Überall!

Ihr steckt unsere Herzen in Brand! <br>

In Chemnitz ist was passiert. Während die Stadt sich auf neue Corona Regelungen einstellt wollen wir Solidarisch sein denn Die drei Anarchist*innen aus Hamburg sollen verurteilt werden.Nachdem sie Monate, zum Teil Jahre lang in U-Haft saßen, soll nun das Konstrukt der Justiz beendet werden. Von fadenscheinigen Begründungen bei der Ablehnung von Anträgen der Verteidigung über nicht annähernd neutrale Sachverständige (durch Genneralstaatsanwaltschaft und Bullen vorgeladen) bis zu unbegründeten UHaft Verlängerungen war alles dabei was Staat und Polizei an Beschissenheit präsentieren können. So war dieser Prozess ein weiteres Teilchen einer Welle von Represion und Angriffen auf unsere Räume, unsere Freunde und unsere Strukturen. Einige neue 129er Verfahren sind Eingeleitet, Menschen sind schon in Gefängnissen oder sehen sich in Zukunft mit Haftstrafen konfrontiert. Und das alles während immer neue rechte Gruppen aufgedeckt, Waffen gefunden und Netzwerke enttarnt werden. Worüber dieserStaat aber lieber schweigt, denn es sind ja seine Bediensteten die darin aktiv sind. Und so können Faschist*innen weiter für ihren TagX Planen während die Menschen die das Schöne Leben für alle wollen permanent angegriffen werden.Egal wie das Urteil über unsere Freund*innen ausgeht, es wird ein falsches sein, denn ein Urteil das von einem Staat der stetig authoritärer wird fällt, ist kein Urteil von Gerechtigkeit sondern einzig ein weiteres Teilstück von Unterdrückung. <br>

Für einen Flächenbrand der Solidarität- Feuer und Flamme der Repression!