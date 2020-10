Nowak/NPD/Hüttengaudi/Polsterbräu

In der Kneipe Hüttengaudi-Erlebnisbar in Herrenberg Arbeitet Janus Nowak, auch bekannt als Landesvorsitzender der NPD BaWü. In der Kneipe wird hauptsächlich Bier der Marke Polsterbräu verkauft dessen Markenrechte bei Nowak liegen. In den vergangenen Tagen wurde von verschiedenen Menschen auf diese hässliche Sache aufmerksam gemacht. So kursiert ein Flyer in Herrenberg und im benachbarten Nufringen, dem Wohnort von Nowak, der vor dem Besuch der Hüttengaudi warnt. Den Flyer haben auch wir in die Hände bekommen und für euch abgetippt und am Ende angehängt. Am vergangenen Dienstag wurden nun drei Leute von den Cops kontrolliert und festgehalten als sie laut einer Zeugin "Klebezettel" mit die Hüttengaudi betreffenden Inhalt in der Stadt anbrachten. Gemeint sind wohl Sticker mit der Aufschrift: "Keine Gaudi für Neonazis-Boykott Hüttengaudi. Kehrt nicht ein bei Hetzern und Rassisten.Trinkt kein Bier von und mit Faschisten". Die Antifaschist*innen erwartet nun laut Presse/Polizeibericht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wir stehen in dieser Sache fest zusammen. Solidarische Grüße gehen raus an alle die sich in Herrenberg und sonstwo Neonazis und Faschisten in den Weg stellen! Antifaschistische Aktion Herrenberg Flyer: HüttengaudiLiebe Nachbar*Innen, liebe Herrenberger*Innen, liebe Nufringer*Innen Die Kneipe "Hüttengaudi - die Erlebnisbar" am Rheinhold-Schick Platz in Herrenberg hat neu eröffnet. Wir fürchten aufgrund unserer Recherchen, dass sich hier eine neue Möglichkeit bietet für rechte Gesinnungen in unserer Region festen Fuß zu fassen und möchten Sie informieren. Auf seiner Facebook-Seite wirbt Janus Nowak(NPD), wohnhaft in Nufringen, für „Hüttengaudi – die Erlebnisbar“. Nowak ist ein überzeugter Neo-Nazi der sich bereits 1994 als 16-Jähriger der NPD anschloss; Seit 2016 ist er sogar Landesvorsitzender der NPD Baden-Württemberg.Von 2009 bis 2019 vertrat er die rechtsradikale Partei im Kreistag Böblingen. Die Partei NPD ist wesensverwandt mit dem historischen Nationalsozialismus. Seit der Gründung der AfD ist sie jedoch auf dem absteigenden Ast. Mit dem Verkauf von Bier der Marke "Polsterbräu" will der Baden-Württembergische NPD-Landesvorsitzende Janus Marian Nowak laut eigener Aussage seine politische Arbeit bei der NPD finanzieren. „Hüttengaudi – die Erlebnisbar“ ist die einzige Kneipe in Deutschland, die das NPD-Bier ausschenkt. Das Polsterbräu wird ansonsten auf NPD Veranstaltungen wie dem Bundesparteitag in Berlin ausgeschenkt. Wir sind im unklaren darüber wer als offizieller Pächter fungiert. Sicher wissen wir aber, dass Janus Nowak hinter der Kneipe steht. Einige uns bekannte Rechtsradikale, Verschwörungsideologen und rechte Hetzer haben auf der Facebookseite der Kneipe bereits ihre Sympathiebekundungen hinterlassen. Es bleibt zu erwarten, dass menschenfeindliches Kleintel aller Art sich um diese Kneipe herum in unserer schönen Stadt tummeln wird.Wenn wir es nicht verhindern, wird sich in Herrenberg ein Treffpunkt für alle Faschos der Region etablieren. Wir lassen Ihnen diese Information zukommen um Sie über die "Hüttengaudi" zu informieren und Sie vor dieser Kneipe zu warnen. Wenn Sie die NPD nicht unterstützen möchten, gehen Sie dort kein Bier trinken. Wenn Sie nicht in das beschränkte Weltbild der Rechtsradikalen passen und versehentlich in diese Kneipe geraten, ist dort möglicherweise ihre Gesundheit in Gefahr.Teilen Sie diese Informationen mit Ihren Freund*Innen, Bekannten und Verwandten und passen Sie auf Sich auf. Lassen Sie nicht zu, dass Mitbürger*Innen gefährdet werden, Aufgrundihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion oder auch nur ihrer politischen Gesinnung. Geschlossen gegen die Hüttengaudi und Kein Bier mit Nazis!