Entschlossen zum langen Aktionswochenende im Danni

Viel relevanter für uns ist jedoch, dass hier die Frage der Verkehrswende und Mobilität im allgemeinen zusammen kommen. Wir wollen einen kostenlosen Nahverkehr, Reisefreiheit für alle und einen generellen öko-sozialen Umbau von Mobilität. Jedoch ist uns klar: Die Grünen als Gesamtpartei sind keine ökologische und vor allem keine soziale Partei. Eine sich Grün nennende Partei die eine Politik für die oberen Klassen macht und am laufenden Band die ökologische, gegen die soziale Frage ausspielen will, können keine Partner*innen für eine gesellschaftliche, ökologische Emanzipation sein. Mittlerweile sollte allen Menschen, die sich als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung verstehen, dass ein appellieren an den Staat uns nicht weiter bringt. Gesellschaftlicher Fortschritt und eine ökologische soziale Revolution wird nicht erbettelt, sondern erkämpft und zwar gegen Staat und Kapital.

Deshalb rufen wir dazu auf das lange Aktionswochenende zwischen Donnerstag (15.10) und Montag (19.10) für entschlossene, vielfältige und kreative Aktionen zu nutzen. Die Wälder sind undurchsichtig, die Möglichkeiten schier endlos und die Tage lang. Wir wollen das Wochenende nutzen um Tage des Widerstandes und der Offensive auszurufen. Nutzen wir den Schutz der Wälder und lasst uns eine unkontrollierbare Situation erzeugen. Wir vertrauen auf eure Kreativität und wollen nicht das die Bullen sich auf das kommende vorbereiten können.

Kommt in den Wald, macht euch Gedanken wie ihr den Widerstand im Danni unterstützen könnt. Der Wald ist unser Gebiet! Wenn ihr es nicht in den Wald schafft, gibt es auch in den Städten genügend Möglichkeiten denn Widerstand an diesem Wochenende zu unterstützen.

Für eine Verkehrswende von unten!

Den Widerstand im Danni in die Offensive!