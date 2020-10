Solidarität mit den repressierten italienischen Anarchist*innen

Die zahlreichen Repressionsoperationen seit 2019 bis heute des

italienischen Staates zwingen einige Anarchist*innen zu restriktiven

Auflagen, die ihre Bewegungsfreiheit betrifft, gezwungen oder gehindert

je nach dem Fall, in bestimmten Städten oder Regionen zu wohnen. Seit

dieser üblichen "unter minderwertigen Massnahmen zu sein" kurbeln wir

zusammen die Solidarität an, auf die kommenden Gerichtsmomente schauend,

die ab September und dem ganzen Herbst über 200 Gefährt*innen auf der

Anklagebank in Italien betrifft. Im speziellen fängt Anfang September

die Revision für die Operation Scripta Manent an, wegen der 5

Gefährt*innen seit 4 Jahren eingeknastet sind ( 2 von ihnen seit 8

Jahren)und für die in erster Instanz Urteile bis zu 20 Jahren gefällt

wurden. Bei diesem Fall hat der Staatsanwaltschaft Sparagna von

einem"akzeptablen" und einem "kriminellen" Anarchismus gesprochen, eine

Aussage, die die Bestrafungsstrategie zusammenfasst, die der Staat

durchsetzen will, basierend auf der Spaltung in Gute und Schlechte der

anarchistischen Bewegung und in beispielshafte Urteile.